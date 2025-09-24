Запланована подія 2

На школьные обеды для украинских учеников ЕС выделит 200 млн евро

обед в школе
ЕС выделит около €200 млн на школьные обеды для детей в Украине. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Европейский Союз выделит около 200 млн евро на обеспечение школьных обедов для украинских учеников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на полях Генассамблеи ООН, передает "Общественное".

"Европейский Союз поддерживает Украину. Поэтому я с радостью сообщаю, что мы готовы выделить около 200 миллионов евро на обеспечение школьных обедов. Но мы не остановимся, пока дети Украины не вернутся домой. Наше обязательство касается всех, кто все еще находится в плену на чужой земле", – заявила фон дер Ляен.

По ее словам, Евросоюз также финансирует работу прокуратуры Украины, чтобы "семьи видели, что справедливость восстановлена".

Также ЕС совместно с ЮНИСЕФ выделят более 10 млн евро, чтобы возвращенные украинские дети могли "поправиться, учиться и снова мечтать".

Фон дер Ляен напомнила, что более 1,5 млн. украинских детей находятся на временно оккупированных территориях и растут в русификации.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС уже наложил санкции на более 50 человек, причастных к похищению детей.

"Это не только военное преступление. Это попытка уничтожить идентичность Украины. Украсть ее будущее, похитив ее детей. Лишить их имен, языка, воспоминаний и заменить их ложью. Однако в этой темноте есть истории надежды", — добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, правительство выделило 158 млн грн на модернизацию школьных пищеблоков, что должно значительно улучшить условия питания для учащихся.

Автор:
Светлана Манько