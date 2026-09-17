Кризис спроса в РФ: доля нераспроданных новостроек достигла рекорда

На рынке первичной недвижимости России зафиксировано самое глубокое падение продаж за последние четыре года: соотношение сводимой распроданости жилья к его строительной готовности в августе снизилось до 68%. Это минимальный показатель с 2020 года, когда ведется соответствующая статистика.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Согласно отчету, в домах с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в этом году на конец августа продано всего 56% площадей, с плановым введением в следующем году — 38%, а в проектах с завершением в 2028 году — 21%. В то же время, средний срок реализации остатков непроданного жилья вырос до 3,2 года.

Обвал спроса в крупных регионах и ипотечный кризис

Аналитики указывают, что временное оживление наблюдалось только в январе и июне перед усилением условий льготной программы "Семейная ипотека", после чего активность покупателей резко пошла на убыль.

Падение темпов: в августе застройщики реализовали 1,8 млн. кв. м – на 16% меньше в годовом выражении как по площади, так и в денежном эквиваленте;

Провал в мегаполисах: 97% общего падения пришлось на регионы с объемами строительства более 1 млн. кв. м. В частности, в Москве, Краснодарском крае и Тюменской области продажи упали на 40% и более;

Недоступность кредитов: рыночные ставки за ипотекой закрепились на уровне около 18%, что практически приостановило классическое кредитование из-за решения центробанка РФ сохранить высшую ключевую ставку;

Замораживание предложения: чтобы удержать цены от обвала, девелоперы сдерживают запуск новых площадок и накапливают незавершенное строительство.

В аналитическом агентстве "Эксперт РА" отмечают, что запас финансовой прочности, накопленный строительными компаниями за предыдущие прибыльные годы, почти исчерпан. Если центробанк в ближайшее время не снизит стоимость заимствований, сектор девелопмента столкнется с волной финансовых неплатежей.

Напомним, России усугубляется кризис строительной отрасли, ввод жилья упал на 22%. Строительная отрасль Российской Федерации вошла в самый глубокий кризис за последнее десятилетие, а спад на рынке продолжается уже пятый месяц подряд.