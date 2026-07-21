В России усугубляется кризис строительной отрасли: ввод жилья упал на 22%

Строительная отрасль Российской Федерации вошла в глубочайший кризис за последнее десятилетие. Негативная динамика на рынке продолжается уже пятый месяц подряд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, в течение января-мая объем работ по виду деятельности "строительство" сократился на 7,4% в годовом исчислении, а площадь введенного в эксплуатацию жилья упала почти на 22%.

Проблемы строителей повлекли за собой спад и в смежных отраслях. За первые пять месяцев года производство цемента сократилось на 16,2%, металлических строительных конструкций – на 8,7%, а фанеры – на 11,6%. Это деформирует производственные цепочки и ставит под угрозу десятки тысяч рабочих мест.

Дорогие кредиты, долги и задержка новостроек

Главной причиной ухудшения ситуации стали дорогостоящие средства. Девелоперы привлекали кредиты в среднем под 15,4%, из-за чего новые проекты теряют рентабельность. Совокупный долг застройщиков перед банками достиг $131,5 млрд, в то время как новое кредитование практически не растет.

Показательным примером является ситуация вокруг одного из крупнейших девелоперов РФ - группы компаний "Самолет". По состоянию на 16 июля ее акции подешевели на 79,3% в годовом исчислении и на 36,4% только за последний месяц.

На фоне удорожания ссуд застройщики сталкиваются и с падением спроса: по состоянию на середину июля низкие темпы продаж жилья зафиксированы в 31 регионе РФ, в том числе в Краснодарском, Приморском и Красноярском краях, Башкортостане, а также в Тюменской, Воронежской и Челябинской областях.

Из-за финансовых проблем в первом квартале с опозданием было сдано 45% новостроек в РФ. Наибольшая средняя продолжительность задержек была зафиксирована во Владимирской (26,7 месяца) и Смоленской (24,5 месяца) областях, а также в Красноярском крае (13,9 месяца). То есть покупатели вынуждены ждать оплаченного жилья еще более двух лет.

Напомним, бизнес в РФ переживает самый большой спад с весны 2022 года. Деловая активность стремительно падает, растет количество корпоративных банкротств, усиливается дефицит кадров и инфляционные ожидания.