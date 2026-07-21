У Росії поглиблюється криза будівельної галузі: введення житла впало на 22%

Будівельна галузь Російської Федерації увійшла в найглибшу кризу за останнє десятиліття. Негативна динаміка на ринку триває вже п'ятий місяць поспіль.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, протягом січня-травня обсяг робіт за видом діяльності "будівництво" скоротився на 7,4% у річному вимірі, а площа введеного в експлуатацію житла впала майже на 22%.

Проблеми будівельників спричинили спад і в суміжних галузях. За перші п'ять місяців року виробництво цементу скоротилося на 16,2%, металевих будівельних конструкцій — на 8,7%, а фанери — на 11,6%. Це деформує виробничі ланцюжки та ставить під загрозу десятки тисяч робочих місць.

Дорогі кредити, борги та затримка новобудов

Головною причиною погіршення ситуації стали дорогі кошти. Девелопери залучали кредити в середньому під 15,4%, через що нові проєкти втрачають рентабельність. Сукупний борг забудовників перед банками сягнув $131,5 млрд, тоді як нове кредитування практично не зростає.

Показовим прикладом є ситуація довкола одного з найбільших девелоперів РФ — групи компаній "Самолет". Станом на 16 липня її акції подешевшали на 79,3% у річному вимірі та на 36,4% лише за останній місяць.

На тлі дорожчання позик забудовники стикаються і з падінням попиту: станом на середину липня низькі темпи продажів житла зафіксовано у 31 регіоні РФ, зокрема у Краснодарському, Приморському та Красноярському краях, Башкортостані, а також у Тюменській, Воронезькій і Челябінській областях.

Через фінансові проблеми у першому кварталі із запізненням було здано 45% новобудов у РФ. Найбільшу середню тривалість затримок зафіксовано у Володимирській (26,7 місяця) та Смоленській (24,5 місяця) областях, а також у Красноярському краї (13,9 місяця). Тобто покупці змушені чекати на сплачене житло ще понад два роки.

Нагадаємо, бізнес у РФ переживає найбільший спад із весни 2022 року. Ділова активність стрімко падає, зростає кількість корпоративних банкрутств, посилюється дефіцит кадрів та ростуть інфляційні очікування.