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В одном из областных центров Украины запретили прокат электросамокатов

электросамокат
В Черновцах запретили прокат электросамокатов из-за жалоб жителей / Depositphotos

Черновицкий городской совет 10 августа поддержал решение о расторжении меморандумов с тремя операторами, предоставляющими услуги аренды электросамокатов в городе. Речь идет о фирмах Bolt, Vevi и Jet.ua.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

За соответствующее постановление проголосовали 22 депутата.

Причиной расторжения сделок стали многочисленные жалобы местных жителей на хаотическое размещение электросамокатов и нарушение правил безопасности их пользователей.  

Депутаты отметили, что в течение 14 дней фирмы проката должны убрать все электросамокаты с улиц. Также из объектов благоустройства заберут зарядные станции и другие приборы, необходимые для обслуживания самокатов.

Если компании не уберут своевременно транспорт, самокаты заберут на площадку временного хранения.

На территории Черновицкого общества работали три оператора проката электросамокатов – это Bolt, Vevi и Jet.ua.

Ранее сообщалось, что украинский онлайн-сервис заказа авто Uklon покупает 100% корпоративных прав оператора проката электросамокатов e-Wings.

Автор:
Светлана Манько

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