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"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на отдельные даты и направления: причина

укрзализныця
"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на отдельные даты и направления / Укрзалізниця

Из-за российских ударов АО "Укрзализныця" с 27 августа временно приостанавливает продажу билетов на отдельные рейсы и направления.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщила   прессслужба компании в соцсети Threads, отвечая на вопросы пользователей.

"Из-за последних российских атак, которые привели к гибели наших железнодорожников, повреждению и уничтожению локомотивов, вагонов и железнодорожной инфраструктуры, сейчас оперативно перестраиваем логистику и графики движения. Именно поэтому продажи на отдельные даты и направления с 27 августа закрыты", - отметили в "Укрзализныце".

В компании отметили, что продажи билетов возобновят, как только окончательно сформируют возможность выполнения рейса и все необходимые технологические решения.

"Когда именно это произойдет, сейчас честно сказать не можем", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Отметим, из-за ухудшения ситуации безопасности на Днепропетровщине, Харьковщине и Запорожском направлении "Укрзализныця" временно изменила маршруты ряда поездов .

В компании отметили, что для пассажиров организовали автобусные трансферы по маршрутам Кривой Рог - Днепр, Пятихатки - Днепр и Лозовая - Орилька.

Кроме того, пассажиры, направляющиеся к станциям Каменско-Пассажирское, Верховцево, Вольногорск и Верхнеднепровск поездами № 32 Перемышль — Запорожье, № 86 Львов — Днепр, № 286 Львов — Днепр, № 42 Трускавец — Днепр и № 40 Солотвино — Запорожье.

Автор:
Светлана Манько

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