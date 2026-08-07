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"Укрзализныця" изменила маршруты поездов из-за обстрелов: список рейсов

"Укрзализныця" добавила рейсы между Киевом и Коростенем
"Укрзализныця" изменила маршруты поездов из-за обстрелов

"Укрзализныця" временно меняет маршруты ряда поездов из-за ухудшения ситуации безопасности на Днепропетровщине, Харьковщине и Запорожском направлении. На части маршрутов пассажиров перевозят автобусами, а для отдельных рейсов западнее ожидаются задержки от одного до семи часов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Автобусные трансферы организовали по направлениям:

  • Кривой Рог - Днепр;
  • Пятихатки – Днепр;
  • Лозовая - Орелька.

Пассажиры поездов №32 Перемышль — Запорожье, №86 Львов — Днепр, №286 Львов — Днепр, №42 Трускавец — Днепр и №40 Солотвино — Запорожье, направляющиеся к станциям Каменское-Пассажирское, Верховцево, Вольногорск и Верхнеднепровск, могут продолжить путешествие электропоездами из Днипра.

Новый билет для такой пересадки покупать не нужно – действующий билет будет действовать без доплаты.

Из-за значительных задержек часть поездов западного направления будут ограничивать в Тернополь или Львов с последующей пересадкой. Изменения касаются, в частности, рейсов Днепр – Трускавец, Днепр – Ковель, Днепр – Мукачево, Днепр – Львов, Днепр – Ужгород и Днепр – Холм.

На обратных рейсах прогнозируются задержки:

  • Ковель - около 2 ч 30 мин;
  • Мукачево - около 2 часов;
  • Львов — до 3 часов в зависимости от рейса;
  • Ужгород - около 1 часа;
  • Холм - до 7 часов.

Пассажиров, имеющих билеты на поезда с измененными маршрутами или графиками, "Укрзализныця" готова принимать на другие поезда соответствующего направления до конца суток 8 августа.

Актуальную информацию о конкретном рейсе пассажирам будут отправлять в приложении "Укрзализныци".

Напомним, накануне в результате российского удара по станции Лозовая в Харьковской области временно приостановлено движение поездов. Повреждены вокзальное здание, контактная сеть и подвижной состав, есть погибшие и раненые работники УЗ.

Автор:
Татьяна Гойденко

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