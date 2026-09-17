Криза попиту в РФ: частка нерозпроданих новобудов сягнула рекорду

На ринку первинної нерухомості Росії зафіксовано найглибше падіння продажів за останні чотири роки: співвідношення розпроданості житла, що зводиться, до його будівельної готовності в серпні знизилося до 68%. Це мінімальний показник із 2020 року, відколи ведеться відповідна статистика.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Згідно зі звітом, у будинках із запланованим строком введення в експлуатацію цьогоріч на кінець серпня продано лише 56% площ, з плановим введенням наступного року — 38%, а у проєктах із завершенням у 2028 році — 21%. Водночас середній строк реалізації залишків непроданого житла зріс до 3,2 року.

Обвал попиту у великих регіонах та іпотечна криза

Аналітики вказують, що тимчасове пожвавлення спостерігалося лише в січні та червні перед посиленням умов пільгової програми "Сімейна іпотека", після чого активність покупців різко пішла на спад:

Падіння темпів: у серпні забудовники реалізували 1,8 млн кв. м — на 16% менше в річному вираженні як за площею, так і в грошовому еквіваленті;

Провал у мегаполісах: 97% загального падіння припало на регіони з обсягами будівництва понад 1 млн кв. м. Зокрема, у Москві, Краснодарському краї та Тюменській області продажі впали на 40% і більше;

Недоступність кредитів: ринкові ставки за іпотекою закріпилися на рівні близько 18%, що фактично зупинило класичне кредитування через рішення центробанку РФ зберегти високу ключову ставку;

Заморожування пропозиції: щоби втримати ціни від обвалу, девелопери стримують запуск нових майданчиків і накопичують незавершене будівництво.

В аналітичному агентстві "Експерт РА" зазначають, що запас фінансової міцності, накопичений будівельними компаніями за попередні прибуткові роки, майже вичерпано. Якщо центробанк найближчим часом суттєво не знизить вартість запозичень, сектор девелопменту зіткнеться з хвилею фінансових неплатежів.

Нагадаємо, Росії поглиблюється криза будівельної галузі, введення житла впало на 22%. Будівельна галузь Російської Федерації увійшла в найглибшу кризу за останнє десятиліття, а спад на ринку триває вже п'ятий місяць поспіль.