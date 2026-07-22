За підсумками 2025 року майже кожна п’ята (19%) іпотечна позика у Росії закриватиметься вже після виходу позичальника на пенсію — у віці 70–75 років. При цьому середня тривалість життя в РФ становить 73,4 року, а жінки живуть у середньому на 10 років довше за чоловіків (78,5 проти 68,5 року).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

За минулий рік російські банки видали загалом 966 тисяч іпотечних кредитів. Частка позик, які остаточно гаситимуться після 60 років, постійно зростає і наразі становить приблизно 65%.

Збільшення кількості довгострокових кредитів зумовлене високою базовою ставкою (близько 19% річних) та невідповідно низькими доходами населення. Навіть пільгова ставка у 6% річних не дозволяє більшості росіян безпроблемно сплачувати щомісячні внески, тому "пільговики" також намагаються розтягнути іпотеку до 30 років.

Чому іпотека стала критичною для росіян

Іпотека на квартиру вартістю 6 мільйонів рублів за ставки 6% річних і терміну погашення 30 років обходиться у 36 тисяч рублів щомісячного платежу. При середній пенсії у 22–25 тисяч рублів така виплата стає критичною, а іпотечне кредитування перестає бути інструментом розвитку.

Заступник голови комітету Державної думи з економічної політики Михайло Делягін фактично визнав крах житлової політики, назвавши нинішню іпотеку бомбою уповільненої дії, яка обслуговує виключно інтереси монополістів-забудовників та банкірів.

Намагаючись врегулювати ситуацію та зняти соціальну напругу навколо житлового питання, Кремль пропонує повернути практику радянського розподілу житла під виглядом сучасної комерційної моделі.

Йдеться про довгострокову оренду, що передається у спадок — ця ініціатива наразі опрацьовується. Проте різниця між іпотекою та "новою" орендою полягає в тому, що у першому випадку людина зрештою може отримати нерухомість у власність, а у другому — передасть дітям лише обов'язок сплачувати оренду.

Нагадаємо, у Росії поглиблюється криза будівельної галузі, а введення житла впало на 22%. Будівельний сектор РФ увійшов у найглибшу кризу за останнє десятиліття, а негативна динаміка на ринку триває вже п'ятий місяць поспіль.