По итогам 2025 года почти каждый пятый (19%) ипотечный заем в России будет закрываться уже после ухода заемщика на пенсию — в возрасте 70–75 лет. При этом средняя продолжительность жизни в РФ составляет 73,4 года, а женщины живут в среднем на 10 лет дольше мужчин (78,5 против 68,5 года).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

За прошлый год российские банки выдали в общей сложности 966 тысяч ипотечных кредитов. Доля ссуд, которые будут окончательно погашаться после 60 лет, постоянно растет и составляет примерно 65%.

Увеличение количества долгосрочных кредитов обусловлено высокой базовой ставкой (около 19% годовых) и низкими доходами населения. Даже льготная ставка в 6% годовых не позволяет большинству россиян беспроблемно платить ежемесячные взносы, поэтому льготники также пытаются растянуть ипотеку до 30 лет.

Почему ипотека стала критической для россиян

Ипотека на квартиру стоимостью 6 миллионов рублей по ставкам 6% годовых и сроку погашения 30 лет обходится в 36 тысяч рублей ежемесячного платежа. При средней пенсии в 22–25 тысяч рублей такая выплата становится критичной, а ипотечное кредитование перестает быть инструментом развития.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин фактически признал крах жилищной политики, назвав нынешнюю ипотеку бомбой замедленного действия, обслуживающей исключительно интересы монополистов-застройщиков и банкиров.

Пытаясь урегулировать ситуацию и снять социальное напряжение вокруг жилищного вопроса, Кремль предлагает вернуть практику советского распределения жилья под видом современной коммерческой модели.

Речь идет о долгосрочной аренде, которая передается по наследству — эта инициатива сейчас прорабатывается. Однако разница между ипотекой и "новой" арендой заключается в том, что в первом случае человек может получить недвижимость в собственность, а во втором — передаст детям только обязанность платить аренду.

Напомним, в России усугубляется кризис строительной отрасли, а ввод жилья упал на 22%. Строительный сектор РФ вошел в самый глубокий кризис за последнее десятилетие, а отрицательная динамика на рынке продолжается уже пятый месяц подряд.