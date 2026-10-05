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Курс валют на 5 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на пятнадцать копеек, установив новый исторический максимум, в то же время евро подешевел на шестнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.10.2026 ( понедельник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,98 грн (+15 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,53 грн (-16 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,54 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,76/ 45,28
|Евро
|50,48/ 51,16
|Злотый
|11,46/ 11,69
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 5 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,60/45,20
|50,00/51,00
|11,10/ 11,80
|Ощадбанк
|44,70/ 45,30
|50,05/ 51,05
|11,10/ 11,80
|ПУМБ
|44,80/ 45,35
|50,20/51,10
|11,10/ 11,80
|Укргазбанк
|44,70/ 45,30
|50,05/51,05
|11,10/ 11,80
|Райффайзен
|44,85/45,25
|50,20/51,00
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.