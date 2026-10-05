Курс валют на 5 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на пятнадцать копеек, установив новый исторический максимум, в то же время евро подешевел на шестнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.10.2026 ( понедельник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,98 грн (+15 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,53 грн (-16 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,54 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,76/ 45,28 Евро 50,48/ 51,16 Злотый 11,46/ 11,69

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,60/45,20 50,00/51,00 11,10/ 11,80 Ощадбанк 44,70/ 45,30 50,05/ 51,05 11,10/ 11,80 ПУМБ 44,80/ 45,35 50,20/51,10 11,10/ 11,80 Укргазбанк 44,70/ 45,30 50,05/51,05 11,10/ 11,80 Райффайзен 44,85/45,25 50,20/51,00

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.