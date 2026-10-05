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Между правым и левым берегами Киева будут курсировать 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express

Kyiv City Express
В час пик между берегами Киева будет курсировать до 6 поездов в час

С 5 по 9 октября Kyiv City Express запускает 18 дополнительных челночных рейсов между станциями Выдубичи и Дарница. Шатлы будут курсировать в утренние и вечерние часы пик, чтобы обеспечить более быстрое сообщение между правым и левым берегами Киева на фоне усложненного движения через городские мосты.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Kyiv City Express запускает дополнительные шаттлы

Дополнительные поезда будут курсировать в утренние и вечерние часы пик - с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00. Маршрут шаттлов – Выдубичи – Дарница – Выдубичи.

На станции Выдубичи посадка и высадка пассажиров будет производиться с третьего пути. На Дарнице будут использовать первый или второй путь. Пассажирам рекомендуют следить за объявлениями на станции.

Дополнительные рейсы также будут останавливаться на станции Березняки.

Кроме шаттлов Kyiv City Express, для передвижения между берегами можно воспользоваться пригородными и региональными поездами, курсирующими в направлениях Нежина, Гребенки, Конотопа и Славутича. Они останавливаются на Выдубичах и Дарнице, а пригородные поезда – также на Березняках.

Таким образом, в час пик между правым и левым берегами будет курсировать до шести рейсов. Это должно сократить интервалы между поездами и время ожидания пассажиров.

Фото 2 — Между правым и левым берегами Киева будут курсировать 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express

Напомним, с июля стоимость разового проезда в Kyiv City Express повысила и привела к уровню тарифов на общественный транспорт Киева. Самый дешевый билет стоит 30 грн в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой".

Автор:
Ольга Опенько

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