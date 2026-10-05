Між правим і лівим берегами Києва курсуватимуть 18 додаткових шатлів Kyiv City Express

Із 5 до 9 жовтня Kyiv City Express запускає 18 додаткових човникових рейсів між станціями Видубичі та Дарниця. Шатли курсуватимуть у ранкові та вечірні години пік, щоб забезпечити швидше сполучення між правим і лівим берегами Києва на тлі ускладненого руху через міські мости.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба УЗ.

Kyiv City Express запускає додаткові шатли

Додаткові поїзди курсуватимуть у ранкові та вечірні години пік - з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00. Маршрут шатлів - Видубичі - Дарниця - Видубичі.

На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів здійснюватиметься з третьої колії. На Дарниці використовуватимуть першу або другу колії. Пасажирам рекомендують стежити за оголошеннями на станції.

Додаткові рейси також зупинятимуться на станції Березняки.

Окрім шатлів Kyiv City Express, для пересування між берегами можна скористатися приміськими та регіональними поїздами, які курсують у напрямках Ніжина, Гребінки, Конотопа та Славутича. Вони зупиняються на Видубичах і Дарниці, а приміські поїзди - також на Березняках.

Таким чином, у години пік між правим і лівим берегами курсуватиме до шести рейсів. Це має скоротити інтервали між поїздами та час очікування пасажирів.

Нагадаємо, з липня вартість разового проїзду в Kyiv City Express підвищили і привели до рівня тарифів на громадський транспорт Києва. Найдешевший квиток коштує 30 грн у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий".