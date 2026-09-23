Серпень різко загальмував зростання агровиробництва в Україні

У січні–серпні 2026 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зріс на 5,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас темпи зростання різко сповільнилися: за підсумками січня–липня приріст становив 17,2%.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Індекс сільськогосподарської продукції за січень–серпень становив 105,9%, тобто виробництво було на 5,9% вищим, ніж за ті самі вісім місяців 2025 року.

Таким чином, серпневі результати суттєво зменшили накопичений із початку року приріст агровиробництва.

Динаміка протягом року була нерівномірною. За підсумками першого кварталу виробництво перевищувало торішній рівень на 1,2%, за січень–травень — на 1,4%. За шість місяців показник, навпаки, опустився на 1,6% нижче рівня 2025 року, після чого у липні відбулося різке зростання.

Держстат у наведених даних не деталізує, які саме види сільськогосподарської продукції найбільше вплинули на серпневе уповільнення.

Нагадаємо, у серпні водночас різко погіршилася ситуація з експортом агропродукції: поставки за кордон скоротилися на 41,5% порівняно з липнем — до 2,15 млн тонн. Це був найнижчий місячний результат від початку року.

Додамо, виробництво молока за січень–серпень скоротилося на 13% — до 4,1 млн тонн. При цьому промислові підприємства наростили випуск на 5%, тоді як господарства населення скоротили його на 27%.