RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,98

44,85

EUR

51,80

51,55

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Серпень різко загальмував зростання агровиробництва в Україні

Агрокомпанії збільшили автоекспорт на 11%
У серпні агровиробництво різко обвалилося / Depositphotos

У січні–серпні 2026 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зріс на 5,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас темпи зростання різко сповільнилися: за підсумками січня–липня приріст становив 17,2%.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Індекс сільськогосподарської продукції за січень–серпень становив 105,9%, тобто виробництво було на 5,9% вищим, ніж за ті самі вісім місяців 2025 року.

Таким чином, серпневі результати суттєво зменшили накопичений із початку року приріст агровиробництва.

Динаміка протягом року була нерівномірною. За підсумками першого кварталу виробництво перевищувало торішній рівень на 1,2%, за січень–травень — на 1,4%. За шість місяців показник, навпаки, опустився на 1,6% нижче рівня 2025 року, після чого у липні відбулося різке зростання.

Фото 2 — Серпень різко загальмував зростання агровиробництва в Україні

Держстат у наведених даних не деталізує, які саме види сільськогосподарської продукції найбільше вплинули на серпневе уповільнення.

Нагадаємо, у серпні водночас різко погіршилася ситуація з експортом агропродукції: поставки за кордон скоротилися на 41,5% порівняно з липнем — до 2,15 млн тонн. Це був найнижчий місячний результат від початку року.

Додамо, виробництво молока за січень–серпень скоротилося на 13% — до 4,1 млн тонн. При цьому промислові підприємства наростили випуск на 5%, тоді як господарства населення скоротили його на 27%.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності