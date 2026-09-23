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Август резко затормозил рост агропроизводства в Украине

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В августе агропроизводство резко обрушилось / Depositphotos

В январе-августе 2026 г. объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, темпы роста резко замедлились: по итогам января-июля прирост составил 17,2%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Индекс сельскохозяйственной продукции за январь-август составил 105,9%, то есть производство было на 5,9% выше, чем за те же восемь месяцев 2025 года.

Таким образом, августовские результаты существенно снизили накопленный с начала года прирост агропроизводства.

Динамика в течение года была неравномерной. По итогам первого квартала производство превышало прошлогодний уровень на 1,2%, за январь-май - на 1,4%. За шесть месяцев показатель, напротив, опустился на 1,6% ниже уровня 2025 года, после чего в июле произошел резкий рост.

Фото 2 — Август резко затормозил рост агропроизводства в Украине

Госстат в приведенных данных не детализирует, какие именно виды сельскохозяйственной продукции повлияли на августовское замедление.

Напомним, в августе резко ухудшилась ситуация с экспортом агропродукции: поставки за границу сократились на 41,5% по сравнению с июлем — до 2,15 млн тонн. Это был самый низкий месячный результат с начала года.

Добавим, производство молока за январь-август сократилось на 13% - до 4,1 млн тонн. При этом промышленные предприятия нарастили выпуск на 5%, в то время как хозяйства населения сократили его на 27%.

Автор:
Татьяна Гойденко

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