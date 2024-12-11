Свинина стала доступнішою для українців: які ціни у супермаркетах

Протягом листопада ціна на охолоджену свинину на м’ясних прилавках супермаркетів була в середньому нижчою на 1,1%, ніж місяцем раніше, ‒205,7 грн/кг.

Про це повідомили в асоціації "Свинарі України" (АСУ).

Зазначається, що у жовтні середня ціна кілограма свинини коливалася в межах 207,5–209 грн/кг, а у листопаді вартість знизилася до 203,5–207,5 грн/кг.

"Тож за підсумками останнього місяця осені споживачі платили на 1,1% чи 2,2 грн/кг менше ніж попереднього ― 205,7 грн/кг", - констатують аналітики.

При цьому вони зауважують, що ціни закупівлі свинини за відповідний період були дещо вищі ніж у жовтні: кілограм свинини забійною масою коштував у середньому 61,2 грн/кг, що на 5,9% вище ніж у жовтні.

Утім, як підкреслюють експерти профільної асоціації, хоча роздрібні ціни більше наблизилися до торішніх (у листопаді 2023-го середня ціна кілограма свинини становила 204,4 грн/кг), ціни на свиней забійної кондиції були на 13,6% нижчими ніж у відповідний період минулого року.

"Зміна цін основних відрубів ― лопатки, грудинки, стегна ― обмежилася 1%. Натомість цінник ошийка, який попередньо відображав здороження свинини найпомітніше, у листопаді, навпаки, знизився на 4,1%", - наголошують в АСУ.

Аналітики пояснюють, що загалом, зниження кінцевих цін на свинину в листопаді є досить типовим для цього періоду, оскільки відображає зниження купівельної активності споживачів з початком опалювального сезону та до початку періоду зимових свят.

Ціни на свинину у супермаркетах

Як свідчать дані порталу Мінфін, свиняча грудинка у супермаркетах подорожчала з 170,70 грн/кг до 179,63 грн/кг. Лопатка додала у ціні з 175,35 грн/кг до 177,40 грн/кг. Трохи більше, ніж на гривню став дорожчим ошийок – 281,95 грн/кг.

Цінник на підчеревок підскочив із 169,26 грн/кг до 179,00 грн/кг. Середня вартість шашлику знизилася з 247,48 грн/кг до 238,03 грн/кг.

Зауважимо, у жовтні ціни на свинину на полицях супермаркетів продовжили зростання. Найістотніше здорожчали вирізка, корейка, стейк та ошийок.