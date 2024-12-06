Україна скорочує імпорт свинини і утримує статус нетто-експортера

Обсяги експорту свинини вже пів року перевищують темпи надходження імпортної продукції. Наразі активність закупівлі свинини закордонного походження безпрецедентно малопомітна.

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Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України" (АСУ) з посиланням на попередні підсумки митної статистики.

Так, упродовж осені до України надійшло трохи менше 193 т охолодженого та мороженого м’яса свиней, що незначно поступається обсягам поставок свинини за червень 2024-го.

Сумарний імпорт свинини за 11 місяців склав 2,15 тис. т, що зіставно з обсягами імпорту свинини минулого вересня чи жовтня. Крім цього, це майже на чверть (понад 0,6 тис. т) поступається сумарному експорту свинини за аналізований період.

Аналітики констатують, що наразі Україна має позитивне зовнішньоторгове сальдо по охолодженій та мороженій свинині, яке у валютному вираженні складає майже 1,4 млн дол. США.

"Цьогорічні експорті здобутки залишаються досить „скромними" як порівняно із загальною внутрішньою пропозицією свинини в країні (близько 0,6% сукупної чи 0,8% промислової), так і багатьох попередніх років. Тим не менш, вивезене за 11 місяців утричі більше ніж за весь попередній рік, а очікуваний показник за підсумками поточного (близько 3 тис. т) буде ближчим до рівня, досягнутого у 2021-му, коли за межі країни реалізували 3,8 тис. т свинини", - підкреслюють в АСУ.

Експерти наголошують, що статус нетто-експортера Україна має втримати завдяки ще активнішими зовнішніми поставками свинини, адже цьогоріч його отримати дозволила цінова кон’юнктура внутрішнього ринку, а за її зміни, імпорту, найімовірніше, відродиться.

Раніше в АСУ наголошували, що нарощуванню експорту свинини заважає обмеженість географії зовнішньої торгівлі. Так, 75% української свинини спрямовують до ОАЕ, решту в незначних обсягах до Бахрейну, Малазії, Ліберії, Гонконгу та Анголи..

Наразі Держпродспоживслужба веде перемовини щодо узгодження двосторонніх ветеринарних сертифікатів, необхідних для налагодження зовнішньої торгівлі, із низкою країн, зокрема з Південною Кореєю, Малайзією, Сінгапуром, В’єтнамом тощо.

Як наголошують в АСУ, закупівельні ціни на живець свиней підтримують конкурентоспроможність української свинини на зовнішніх ринках, адже середня митна вартість експортованого протягом 7-ми місяців 2024-го кілограма свинини поступається митній вартості завезеної з-за кордону м’ясної сировини — 2,45 дол. США проти 2,5 дол. США відповідно.

Зауважимо, за рахунок маржинальності виробництва галузь свинарства поступово відновлюється та демонструє перспективні результати. За даними Державної служби статистики України, на 1 серпня нараховується 5,2 млн голів, що на 1,5% більше, ніж в аналогічний період минулого року.