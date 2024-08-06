Україна збільшила експорт свинини: основним покупцем стали ОАЕ

У червні - липні 2024 року обсяг експорту української свинини перевищує імпорт.

Про це повідомляє Асоціація "Свинарі України", посилаючись на дані митної статистики ДМСУ.

Основним зовнішнім ринком збуту для української свинини залишається ОАЕ

Зазначається, що упродовж липня до України завезли майже 150 т свинини, що на 23,5% менше ніж місяцем раніше.

Разом із тим, обсяги експорту свинини за другий місяць літа склали понад 400 т, перевищивши червневий показник більш ніж на 36%.

При цьому, за даними аналітиків, сумарні показники зовнішніх поставок та надходжень поступово зближуються: імпорт свинини за 7 місяців року склав 1,78 тис. т, тоді як експорт становить 1,64 тис. т, а у валютному вираженні розбіжність не перевищує 10% чи 0,4 млн дол. США.

Як пояснюють в АСУ, причиною відносної паритетності торгових потоків є цінова ситуація на українському ринку свинини.

"Хоча у липні середня ціна закупівлі свинини незначно перевищила червневий показник, загалом котирування залишаються на досить низькому рівні. Це, з одного боку, формує органічний вхідний бар’єр для імпорту та слугує причиною зниження середньої митної вартості імпортованої продукції, яка „просідала" на 30 центів/кг упродовж останніх двох місяців, опустившись у липні нижче дводоларової позначки", - підкреслюють в АСУ.

Як наголошують у профільній асоціації, закупівельні ціни на живець свиней підтримують конкурентоспроможність української свинини на зовнішніх ринках.

При цьому, середня митна вартість експортованого протягом 7-ми місяців 2024-го кілограма свинини поступається митній вартості завезеної з-за кордону м’ясної сировини — 2,45 дол. США проти 2,5 дол. США відповідно.

Щодо географії зовнішньої торгівлі свининою, то основним зовнішнім ринком збуту для української свинини залишається ОАЕ (85,7% сукупного експорту за період), а постачальниками свинини є країни ЄС (37,8%) та Канада (62,2%).

Зауважимо, експорт свинини у червні був у 1,5 раза більшим за імпорт. Протягом місяця з України вивезли майже 296 т свинини сукупною вартістю близько 700 тис. дол. США.

Імпорт свинини і сала скорочується, експорт росте

Нещодавно повідомлялося, що імпорт свинини в Україну за перші три місяці 2024 року скоротився в 4,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, до 665 тонн. Імпорт сала, свинячого жиру і жиру птиці за цей же час зменшився в 1,8 рази, до 3986 тонн.

Міністерство агрополітики фіксує стабільний тренд на скорочення імпорту в Україна сала та свинячого жиру після росту в перший рік повномасштабної війни. За даними відомства, імпорт сала в Україну в 2023 році перевищив імпорт свинини:

Імпорт, найменування товару, тонн 2022 рік 2023 рік 2023 рік до 2022 року 2024 рік, січень-березень 2024 рік до січня-березня 2023 року Свинина 46 934 12 989 скорочення в 3,6 рази 665 скорочення в 4,8 рази Сало, свинячий жир і жир птиці 31 321 24 534 -27,6% 3986 скорочення в 1,8 рази

Такий ріст привабливості української свинини пояснюється суттєвим здешевленням цін на комбікорми. Ціни на них впали в рази в порівнянні з 2022 роком: пшеничні висівки подешевшали вп'ятеро, соєва макуха і соняшниковий шрот - в 2-3 рази, зернові в 2 рази.

З іншого боку, обсяги експорту цих продуктів з України демонструють збільшення, хоча традиційно не є значними.

Експорт, найменування товару, тонн 2022 рік 2023 рік 2023 рік до 2022 року 2024 рік, січень-березень 2024 рік до січня-березня 2023 року Свинина 293 890 ріст в 3 рази 493 ріст в 5 разів Сало, свинячий жир і жир птиці 14 28 ріст в 2 рази 32 +100%

В Мінагрополітики підкреслюють, що відсоток імпортованого сала у 2023 році склав лише 3,8% від виробленого в Україні, а свинини – 2,0%. В січні-березні 2024 року цей показник ще зменшився – до 1,2% для сала і 0,5% для м’яса свиней.

Свинарство втрачає привабливість для аграріїв

Свинарство, попри певне пожвавлення, не стає максимально привабливою для інвестицій галуззю. Прогнозується, що за результатами 2024 року рентабельність виробництва свинини знизиться до 0,35 грн/кг проти 0,64 грн/кг у 2023 році. Основною причиною її зменшення стане зниження закупівельних цін на свинину в поточному році - на 29% проти середнього показника за 2023 рік.

Детальніше про те, як галузь свинарства функціонує на третій рік війни і що стимулює попит на свинину серед українців, читайте в матеріалі Delo.ua.