Помідори в Україні за тиждень подешевшали на понад 20%: які ціни

На поточному тижні (29.07 – 02.08) в Україні зміцнилися тенденції зниження цін на тепличні помідори – так, на сьогодні ціни на якісні помідори впали до 20-40 грн/кг ($0,49-0,97/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня (22.07 – 26.07).

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Експерти зазначають, що у багатьох областях погода стабілізувалася, що дало змогу відновити збиральну кампанію зі збирання ґрунтового томату.

"На сьогодні прибирання ведеться практично у всіх регіонах країни, але попит з боку покупців на цю продукцію, зважаючи на незадовільні якісні показники, за оцінками фермерів, залишається на низькому рівні", - говорять аналітики.

Ілюстрація: EastFruit

І виробники, і оптові компанії пояснюють проблеми з реалізацією через низьку якість товару.

"Рослини сильно страждають від спекотної посушливої погоди, плоди пошкоджені сонячними опіками, на них нерідко з’являються тріщини, що знижує товарний вигляд продукції", - наголошують вони.

Незважаючи на поступове зниження цін на тепличні томати, дана продукція сьогодні пропонується до продажу на внутрішньому ринку в середньому на 25% дорожче, ніж рік тому. Таку ситуацію українські виробники пояснюють загальним зниженням виробництва помідорів у країні.

Ціни на овочі в Україні

Кінець липня відзначився зростанням цін на тепличні огірки в середньому на 25% – так, дана продукція надходила у продаж вже по 35-55 грн/кг ($0,85-1,34/кг).

Також в кінці липня почали рости ціни на ріпчасту цибулю - виробники відвантажували свій товар по 10-16 грн/кг ($0,24-0,39/кг).

Крім того, в Україні спостерігається стрімке зниження цін на картоплю нового врожаю. В середині липня фермери змушені були продавати картоплю нового врожаю за ціною від 8 до 15 гривень за кілограм (0,19-0,36 доларів США). Це в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Також на українському ринку продовжує дешевшати морква нового врожаю. Враховуючи збільшення пропозиції цих коренеплодів, виробники змушені знижувати ціни на цей овоч практично щодня.

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