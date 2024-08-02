Помидоры в Украине за неделю подешевели более чем на 20%: какие цены

На текущей неделе (29.07 – 02.08) в Украине укрепились тенденции снижения цен на тепличные помидоры – так, сегодня цены на качественные помидоры упали до 20-40 грн/кг ($0,49-0,97/кг), что в среднем на 22% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (22.07 – 26.07).

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Эксперты отмечают, что во многих областях погода стабилизировалась, что позволило возобновить уборочную кампанию по уборке грунтового томата.

"На сегодняшний день уборка ведется практически во всех регионах страны, но спрос со стороны покупателей на эту продукцию, учитывая неудовлетворительные качественные показатели, по оценкам фермеров, остается на низком уровне", — говорят аналитики.

Иллюстрация: EastFruit

И производители, и оптовые компании объясняют проблемы с реализацией из-за низкого качества товара.

"Растения сильно страдают от жаркой засушливой погоды, плоды повреждены солнечными ожогами, на них нередко появляются трещины, что снижает товарный вид продукции", — отмечают они.

Несмотря на постепенное понижение цен на тепличные томаты, данная продукция сегодня предлагается к продаже на внутреннем рынке в среднем на 25% дороже, чем год назад. Такую ситуацию украинские производители объясняют всеобщим снижением производства помидоров в стране.

Цены на овощи в Украине

Конец июля отметился ростом цен на тепличные огурцы в среднем на 25% – данная продукция поступала в продажу уже по 35-55 грн/кг ($0,85-1,34/кг).

Также в конце июля начали расти цены на репчатый лук – производители отгружали свой товар по 10-16 грн/кг ($0,24-0,39/кг).

Кроме того, в Украине наблюдается стремительное снижение цен на картофель нового урожая. В середине июля фермеры были вынуждены продавать картофель нового урожая по цене от 8 до 15 гривен за килограмм (0,19-0,36 долларов США). Это в среднем на 27% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

Также на украинском рынке продолжает дешеветь морковь нового урожая. Учитывая увеличение предложения этих корнеплодов, производители вынуждены снижать цены на этот овощ практически каждый день.

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