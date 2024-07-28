После обвала в Украине снова начали расти цены на арбузы

Украинские производители арбузов получили возможность повысить отпускные цены на свою продукцию – на текущей неделе арбузы продают в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга проекта EastFruit.

Подорожание в данном сегменте аналитики рынка связывают с сокращением предложения арбузов из местных хозяйств.

Из-за высокой температуры воздуха и засухи, которые уже неделю наблюдаются в большинстве регионов страны, часть урожая этих бахчевых погибла в полях.

Какие цены на арбузы

На сегодняшний день производители отгружают арбузы по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг), что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Однако игроки рынка считают такую ситуацию временным явлением.

По их словам, как только уборочные работы возобновятся, предложение арбуза на рынке вырастет, что приведет к стремительному снижению цен.

Инфографика: EastFruit

Тем более, как они отмечают, из-за солнечных ожогов качество арбузов в полях заметно ухудшилось, а значит существенно увеличится процент некондиционной продукции, которую фермеры будут стремиться реализовать как можно быстрее.

Аналитики отмечают, что предложение бахчевых на внутреннем рынке может также увеличиться вследствие того, что некоторые хозяйства в центральных и западных областях только приступают к массовому сбору арбузов.

Следует отметить, что, несмотря на подорожание, сегодня арбузы в Украине предлагаются к продаже в среднем на 52% дешевле, чем во второй половине июля 2023 года.

В Одесской области ожидают рекордный урожай бахчевых

В Одесской области аграрии ожидают рекордный урожай бахчевых. В 2024 году фермеры увеличили площади под выращивание бахчевых культур. Так, арбузов засеяли больше на 108,7%, а дынь – на 111,1%.

Общая площадь полей под бахчевой культурой составляет 3,5 тыс. га, сообщили в Одесской ОВА.

Добавим, что аграрии правобережья Херсона засадили арбузами 570 га сельскохозяйственных земель. Поэтому в этом году урожай арбузов будет в 5 раз больше, чем в 2023 году.

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