Після обвалу в Україні знову почали рости ціни на кавуни

Українські виробники кавунів отримали можливість підвищити відпускні ціни на свою продукцію – на поточному тижні кавуни продають в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу проєкту EastFruit.

Зазначається, що подорожчання в даному сегменті аналітики ринку пов’язують зі скороченням пропозиції кавунів з місцевих господарств.

Через високу температуру повітря і посуху, що вже котрий тиждень спостерігаються в більшості регіонів країни, частина врожаю цих баштанних загинула в полях.

Які ціни на кавуни

На сьогоднішній день виробники відвантажують кавуни по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг), що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Однак гравці ринку вважають таку ситуацію тимчасовим явищем.

За їхніми словами, щойно збиральні роботи відновляться, пропозиція кавуна на ринку зросте, що призведе до стрімкого цінового зниження.

Інфографіка: EastFruit

Тим більше, як вони зазначають, через сонячні опіки якість кавунів у полях помітно погіршилася, а отже, істотно збільшиться відсоток некондиційної продукції, яку фермери прагнутимуть реалізувати якнайшвидше.

Аналітики зауважують, що пропозиція баштанних на внутрішньому ринку може також збільшитися внаслідок того, що деякі господарства в центральних і західних областях тільки приступають до масового збирання кавунів.

Варто зазначити, що, попри подорожчання, сьогодні кавуни в Україні пропонуються до продажу в середньому на 52% дешевше, ніж у другій половині липня 2023 року.

На Одещині очікують рекордний врожай баштанних

В Одеській області аграрії очікують рекордний врожай баштанних. У 2024 році фермери збільшили площі під вирощування баштанних культур. Так, кавунів засіяли більше на 108,7%, а динь – на 111,1 %.

Загальна площа полів під баштанні культури складає 3,5 тис. га, повідомили в Одеській ОВА.

Додамо, що аграрії правобережжя Херсонщини засадили кавунами 570 га сільськогосподарських земель. Тому цього року урожай кавунів буде в 5 разів більший, ніж у 2023 році.

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