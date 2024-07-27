В Украине впервые с начала года выросли цены на репчатый лук

Впервые с начала июля украинские производители получили возможность поднять отпускные цены на репчатый лук.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По их словам, основным фактором подорожания лука стало сокращение предложения данной продукции на украинском рынке из-за сезонного фактора.

Какие цены на лук

Сообщается, что на сегодняшний день производители отгружают репчатый лук по 10-16 грн/кг ($0,24-0,39/кг).

Это в среднем на 15% дороже, чем в начале недели.

Причиной роста цен, по словам игроков рынка, стал период межсезонья. Так, многие фермеры уже завершили реализацию имеющихся объемов репчатого лука, в то же время к уборке урожая более поздних сортов пока приступили лишь единичные хозяйства.

Однако даже несмотря на столь заметный рост цен, сейчас репчатый лук в Украине стоит в среднем на 26% дешевле, чем в конце июля 2023 года.

В то же время, фермеры не питают особых иллюзий по поводу подорожания и считают такое явление временным. По их мнению, понижательный ценовой тренд на рынке возобновится, как только предложение репчатого лука из местных хозяйств начнет увеличиваться.

Лук может стать наиболее прибыльной овощной культурой в новом сезоне

Большинство участников рынка считают, что именно на луке удастся хорошо заработать в новом сезоне, свидетельствуют результаты опроса EastFruit.

Результаты опроса, учитывая потери, понесенные фермерами и трейдерами на луке в уходящем сезоне, удивили аналитиков. Так, лук, как и годом ранее, снова оказался вне конкуренции, и снова большинство участников рынка считают, что на нем удастся хорошо заработать. Если точнее, то 41% участников опроса предпочитает лук как культуру, которая поможет фермерам заработать максимальную прибыль в новом сезоне.

Вдвое меньше людей, 20%, проголосовало за картофель. Однако картофель занял второе место среди культур, которые могут, по мнению участников рынка, оказаться наиболее прибыльными. Неудивительно, что морковь опустилась только на четвертое место с учетом перепроизводства этой культуры в некоторых регионах в 2023 году. А вот капуста заняла третье место, почти догнав картошку. В возможности хорошо заработать на капусте в новом сезоне верят 16% участников опроса.

Напомним, в Украине наблюдается значительное повышение цен на тепличные огурцы, поскольку представители большинства тепличных комбинатов завершили первый оборот и полностью реализовали остатки продукции.

Также сообщалось, что цены на местные арбузы в Украине продолжают стремительно снижаться. Сегодняшние ценники на рынке уже значительно ниже уровня прошлого года, достигнув самых низких показателей за последние три сезона.

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