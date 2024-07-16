В Украине начался сезон яблок летних сортов: какие цены

На этой неделе украинские садоводы начали реализовывать первые партии яблок нового урожая. В этом году уборка урожая началась почти на 10 дней позже прошлогоднего сезона, что вызвано более поздними сроками созревания из-за холодной погоды в мае.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Закупочные цены на сорта яблок "Женева" и "Белый налив" колеблются в пределах 20-25 грн/кг ($0,49-0,61/кг), что на 13% дешевле, чем в начале сезона прошлого года.

По словам ключевых игроков рынка, начало поставок местных яблок сразу негативно отразилось на продаже импортных, однако украинские трейдеры не спешат снижать цены на импортную продукцию. Они аргументируют это тем, что основное предложение на рынке яблок составляет именно импорт.

Спрос на яблоки остается на невысоком уровне, поскольку покупатели предпочитают сезонные фрукты и ягоды. По предварительным прогнозам фермеров, урожайность яблок ожидается на прошлогоднем уровне, однако из-за высоких температур фрукты недобирают вес и часто заражены паршей.

Куда и как Украина экспортирует яблоки

Напомним, что в январе Украина экспортировала крупные оптовые партии свежих яблок в 22 страны на разных континентах. При этом все три первых места Среди основных покупателей украинского яблока в январе заняли страны Ближнего Востока. На ОАЭ, Саудовскую Аравию и Ирак пришлось более 60% поставок этих фруктов.

Так, в январе 2024 года в ОАЭ было отправлено за один месяц 2,5 тысяч тонн продукции, что сделало Эмираты главным рынком сбыта. И это, несмотря на проблемы с логистикой в Красном море. К слову, в марте Украина стала вторым крупнейшим поставщиком яблока на рынок ОАЭ .

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