В Україні розпочався сезон яблук літніх сортів: які ціни

Цього тижня українські садівники почали реалізовувати перші партії яблук нового врожаю. Цьогоріч збирання врожаю розпочалося майже на 10 днів пізніше, ніж минулого сезону, що викликано пізнішими термінами дозрівання через холодну погоду в травні.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Закупівельні ціни на сорти яблук "Женева" та "Білий налив" наразі коливаються в межах 20-25 грн/кг ($0,49-0,61/кг), що на 13% дешевше, ніж на початку сезону минулого року.

За словами ключових гравців ринку, початок поставок місцевих яблук відразу негативно вплинув на продажі імпортних, проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на імпортну продукцію. Вони аргументують це тим, що основну пропозицію на ринку яблук наразі складає саме імпорт.

Попит на яблука залишається на невисокому рівні, оскільки покупці надають перевагу сезонним фруктам та ягодам. За попередніми прогнозами фермерів, урожайність яблук очікується на торішньому рівні, однак через високі температури фрукти недобирають вагу і часто заражені паршою.

Куди та як Україна експортує яблука

Нагадаємо, що у січні Україна експортувала великі оптові партії свіжих яблук у 22 країни на різних континентах. При цьому всі три перші місця серед основних покупців українського яблука в січні зайняли країни Близького Сходу. На ОАЕ, Саудівську Аравію та Ірак припало понад 60% поставок цих фруктів.

Так, в січні 2024 року в ОАЕ було відправлено за один місяць 2,5 тисячі тонн продукції, що зробило Емірати головним ринком збуту. І це незважаючи на проблеми з логістикою у Червоному морі. До слова, у березні Україна стала другим найбільшим постачальником яблука на ринок ОАЕ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com