Цены на арбузы в Украине самые низкие за последние три сезона

Цены на местные арбузы в Украине продолжают стремительно снижаться. Сегодняшние ценники на рынке уже значительно ниже уровня прошлого года, достигнув самых низких показателей за последние три сезона.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На прошлой неделе средние оптовые цены на арбузы в Украине снизились до 15 грн/кг ($0,36/кг), что явилось минимальным показателем за трехлетний период.

Однако уже сейчас оптовые партии арбузов на внутреннем рынке можно приобрести по цене от 5 до 14 грн/кг ($0,12-0,34/кг) в зависимости от качества, сорта и объема партии. Таким образом, нынешние цены на арбузы уже минимум на 35% ниже недели ранее.

Что повлияло на снижение цен

Аналитики назвали несколько основных причин столь резкого падения цен. Прежде всего, это релокация производства арбузов в Украине после оккупации Россией значительных территорий Херсонской и Запорожской областей. К выращиванию бахчевых культур активно приобщились центральные области Украины, а местами и западные регионы.

Кроме того, погодные условия этой весной и первой половины лета были благоприятными для вегетации растений, что позволило фермерам ожидать высокие урожаи арбузов.

Аграрии объясняют такое падение стоимости значительным увеличением предложения местных арбузов на рынке. Из-за жаркой погоды, установившейся в Украине со второй декады июля, темпы созревания арбузов существенно ускорились. Аномальная засуха в южных областях отрицательно сказалась на качестве арбузов, что еще больше способствовало снижению цен.

Дополнительную нагрузку на рынок создают стабильные поставки арбузов из стран Центральной Азии, где продукция сейчас более доступна и отличается лучшим качеством.

Несмотря на падение, цены на арбузы в Украине все еще остаются одними из самых высоких среди стран региона мониторинга проекта EastFruit. Однако, если негативная ценовая тенденция будет продолжаться, цены могут приблизиться к уровню стран Центральной Азии.

В Одесской области ожидают рекордный урожай бахчевых

В Одесской области аграрии ожидают рекордный урожай бахчевых. В 2024 году фермеры увеличили площади под выращивание бахчевых культур. Так арбузов засеяли больше на 108,7%, а дынь – на 111,1%.

Общая площадь полей под бахчевые культуры составляет 3,5 тыс. га, сообщили в Одесской ОВА.

Напомним, аграрии правобережья Херсонской области засадили арбузами 570 га сельскохозяйственных земель. Поэтому в этом году урожай арбузов будет в 5 раз больше, чем в 2023 году.

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