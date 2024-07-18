Ціни на кавуни в Україні найнижчі за останні три сезони

Ціни на місцеві кавуни в Україні продовжують стрімко знижуватись. Сьогоднішні цінники на ринку вже значно нижчі за рівень минулого року, досягнувши найнижчих показників за останні три сезони.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Минулого тижня середні оптові ціни на кавуни в Україні знизилися до 15 грн/кг ($0,36/кг), що стало мінімальним показником за трирічний період.

Проте вже зараз оптові партії кавунів на внутрішньому ринку можна придбати за ціною від 5 до 14 грн/кг ($0,12-0,34/кг), залежно від якості, сорту та обсягу партії. Таким чином, нинішні ціни на кавуни вже мінімум на 35% нижчі, ніж тижнем раніше.

Що вплинуло на зниження цін

Аналітики назвали кілька основних причин такого різкого падіння цін. Найперше — це релокація виробництва кавунів в Україні після окупації Росією значних територій Херсонської та Запорізької областей. До вирощування баштанних культур активно долучилися центральні області України, а місцями і західні регіони.

Окрім цього, погодні умови цієї весни та в першій половині літа були сприятливими для вегетації рослин, що дозволило фермерам очікувати високі врожаї кавунів.

Аграрії пояснюють таке падіння вартості значним збільшенням пропозиції місцевих кавунів на ринку. Через спекотну погоду, яка встановилася в Україні з другої декади липня, темпи дозрівання кавунів суттєво прискорилися. Аномальна посуха у південних областях негативно позначилася на якості кавунів, що ще більше сприяло зниженню цін.

Додаткове навантаження на ринок створюють стабільні поставки кавунів з країн Центральної Азії, де продукція зараз більш доступна та відрізняється кращою якістю.

Незважаючи на падіння, ціни на кавуни в Україні все ще залишаються одними з найвищих серед країн регіону моніторингу проекту EastFruit. Однак якщо негативна цінова тенденція триватиме, ціни можуть наблизитися до рівня країн Центральної Азії.

На Одещині очікують рекордний врожай баштанних

В Одеській області аграрії очікують рекордний врожай баштанних. У 2024 році фермери збільшили площі під вирощування баштанних культур. Так кавунів засіяли більше на 108,7%, а динь – на 111,1 %.

Загальна площа полів під баштанні культури складає 3,5 тис. га, повідомили в Одеській ОВА.

Додамо, що аграрії правобережжя Херсонщини засадили кавунами 570 га сільськогосподарських земель. Тому цього року урожай кавунів буде в 5 разів більший, ніж у 2023 році.

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