На Одещині розпочався сезон баштанних: які ціни

Цього тижня на гуртовий ринок "Початок" почали надходити бахчеві культури з Кілійського та Татарбунарського районів Одеської області. Кавуни наразі продають за ціною 25-22 грн/кг, а диню — 50-55 грн/кг.

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Про це AgroPortal.ua розповів директор одеського гуртового ринку "Початок" Олександр Воропаєв.

"Протягом цього тижня очікуємо також популярні овідіопольські кавуни та сподіваємось на їхній приємний смак", — зауважив він.

Воропаєв додав, що херсонські кавуни на ринок поки що не завозили, але очікують.

Зараз херсонські продавці купують на ринку "Початок" місцевий кавун та перепродають його у себе в області.

"На Одещині дуже спекотно, тож маємо сподівання на достатні обсяги якісної бахчевої продукції, щоб задовольнити потреби місцевого населення та туристів, які вже заполонили місцеві пляжі", підкреслив Воропаєв.

На Одещині очікують рекордний врожай баштанних

В Одеській області аграрії очікують рекордний врожай баштанних.

У 2024 році фермери збільшили площі під вирощування баштанних культур. Так кавунів засіяли більше на 108,7%, а динь – на 111,1 %.

Загальна площа полів під баштанні культури складає 3,5 тис. га, повідомили в Одеській ОВА.

Нагадаємо, аграрії правобережжя Херсонщини засадили кавунами 570 га сільськогосподарських земель. Тому цього року урожай кавунів буде в 5 разів більший, ніж у 2023 році.