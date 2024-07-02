В Україні обвалилися ціни на найдорожчу ягоду

В Україні протягом останнього тижня оптові ціни на лохину впали більш ніж удвічі. Найдорожча ягода наразі коштує в рази дешевше, ніж у цей самий період минулого року.

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Про це пише EastFruit.

Лохина в Україні швидко дешевшає

Зазначається, що на торговому майданчику EF Trade Platform, де зареєстровано понад 26 тисяч учасників із 50 країн світу, український сегмент свіжої лохини був найбільш активним.

Серед великої кількості розміщених пропозицій найчастіше зустрічалися ціни в діапазоні від 120 до 180 грн/кг ($3-4,5 долара США за кг) залежно від обсягу та якості продукції.

“У 2023 році в цей час на ринку України тільки починали з’являтися перші партії лохини з невеликих теплиць, а оптової торгівлі ягодою місцевого виробництва ще не було. На ринку домінувала імпортна лохина за цінами 400 грн/кг і більше. Тому ціни на лохину наразі в рази нижчі, ніж у цей самий час минулого року”, – пояснює Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Він зазначає, що минулий сезон починався для українських виробників лохини також з не дуже приємних новин.

“Минулого сезону з початком збирання лохини ціни різко обвалилися до 100-120 грн/кг, що стало справжнім шоком для фермерів. Однак наприкінці сезону, на тлі різкого зниження виробництва лохини в Перу, ціни несподівано зросли, що допомогло врятувати сезон лохини для українських аграріїв”, – зауважує Ярмак.

Стимули для експорту

Учасники ринку очікують, що цього тижня ціни на лохину продовжать стрімко знижуватися. З огляду на девальвацію української валюти, це негативно позначиться на доходах фермерів, проте створить нові стимули для експорту лохини.

При цьому експортери вже зараз планують маршрути експорту лохини в ЄС в обхід Польщі, яка створює штучні торговельні бар’єри для української ягоди на своїх кордонах.

Також, не виключено, що українська лохина знову почне постачатися до країн Близького Сходу на тлі відновлення та активізації морських перевезень із чорноморських портів України останнім часом.

Нагадаємо, наприкінці червня на українському ринку з'явилися перші партії лохини відкритого ґрунту місцевого виробництва. Сезон почався на тиждень раніше, ніж минулого року, а ціни на цю ягоду були дещо вищими, ніж на початку минулого сезону.

Експерти вважають, що ціни на лохину можуть впасти за 2-3 тижні, оскільки фермери лише почали збирати ранні сорти.