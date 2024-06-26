В Україні стартував сезон лохини відкритого ґрунту: які ціни

На українському ринку з'явилися перші партії лохини відкритого ґрунту місцевого виробництва. Сезон почався на тиждень раніше, ніж минулого року, а ціни на цю ягоду дещо вищі, ніж на початку минулого сезону.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Наразі пропозиція лохини місцевого виробництва на ринку обмежена, тоді як попит на цю ягоду досить високий. Перші партії лохини надходять у продаж за ціною 200-350 грн/кг ($4,92-8,61/кг). Більш масово лохина з українських господарств почне надходити у продаж на початку липня.

Сьогодні ціна на лохину в Україні вже в середньому на 18% вища, ніж на початку сезону 2023 року.

Виробники пояснюють цю цінову різницю скороченням валового збору лохини через несприятливі погодні умови під час дозрівання ягоди.

Нагадаємо, у 2023 році Україна встановила історичний рекорд експорту лохини, вперше поставивши на зовнішні ринки трохи понад 4 тис. тонн цієї блакитної ягоди у свіжому вигляді. Так як в Україні дуже багато молодих плантацій лохини, то середня врожайність, а отже, і виробництво ягоди, зростає навіть без збільшення площ.

Які ціни на ягоди

Що стосується цін на лохину, то експерти вважають, що вони можуть впасти за 2-3 тижні, оскільки фермери лише почали збирати ранні сорти.

"Зараз на полях лише почали збирати ранні сорти лохини. Тепер лохина на ринку коштує близько 300 грн за кг. Але ще не всі почали збір ягоди. Тому варто очікувати зниження ціни вже за 2-3 тижні", - розповів директор КП "Добробут Захід" Микола Гришук.

Зауважимо, що протягом останнього часу ціни на полуницю в Україні знижувалися, але в середині червня українським виробникам вдалося істотно підвищити відпускні ціни на дану ягоду.

Також зросли і ціни на малину для заморозки і вони суттєво відрізняються залежно від регіону. У центральних та західних областях вони дещо вищі, тоді як у Вінницькій та Хмельницькій областях ціни найнижчі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com