Ціни на малину для заморозки зростають: що очікують фермери у 2024 році

Українські заморозники малини вже оголосили перші ціни на закупівлю ягоди, хоча сезон закупівлі оптових партій лише починається. Анонсовані ціни суттєво відрізняються залежно від регіону. У центральних та західних областях вони дещо вищі, тоді як у Вінницькій та Хмельницькій областях ціни найнижчі.

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Про це повідомили аналітики EastFruit.

На Львівщині середня ціна становить 42-44 грн/кг, що еквівалентно $1,00-1,05 або близько 1 євро за кг. У Київській та Житомирській областях ціни ближче до 45-50 грн/кг або $1.1-1,2. У Хмельницькій та Вінницькій областях ціна становить близько 35 грн/кг, що еквівалентно $0,85.

Такі ціни не викликають захоплення у фермерів, хоча вони й значно вищі за торішні. Багато виробників знають, що нині ціни на зовнішніх ринках зросли, і очікують більшого. Проведене опитування показало, що більшість професійних учасників ринку та фермерів вважає, що ціни на якісну малину в 2024 році досягнуть 50-70 грн/кг, що становить від $1,2 до $1,8 за кг.

Варто зазначити, що подібні ціни озвучують переважно для закупівлі ягід від господарств населення у невеликих обсягах. Закупівля від сільгосппідприємств, які постачають більші партії однорідної продукції з усіма необхідними документами, в середньому на 10-15% вища.

Також слід враховувати ситуацію з тероризмом країни-агресора проти громадянської інфраструктури України. Масовані ракетні удари та атаки дронами по електростанціях призводять до дефіциту електроенергії.

"Незважаючи на те, що існує можливість продавати заморожену малину за високою ціною, для її заморожування дуже важлива безперервна подача електроенергії. Ситуація в енергосистемі України різко підвищує ризики заморозників, які вони намагатимуться закладати в ціну закупівлі, так само як і зростаючі витрати на електроенергію", — пояснює Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Незважаючи на ці складнощі, можливості для підвищення закупівельної ціни на малину для заморозки в Україні існують. Вартість збирання малини у 2024 році зросте в середньому до 50 центів США за кг. Багато виробників відчувають нестачу робочої сили. Світові ціни на заморожену малину високої якості зараз формуються ближче до $3 за кг.

В Україні середня маржа заморозників за останні роки коливалася близько $1,2 за кг. Навіть з урахуванням нових ризиків, теоретично сьогодні заморозники можуть платити за великі оптові партії малини щонайменше $1,5 за кг або близько 60 грн/кг.

Додамо, у 2023 році Україна вперше потрапила в число найбільших постачальників замороженої малини на ринок Канади. У порівнянні з 2022 роком поставки збільшились у 1,5 рази.