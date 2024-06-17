Цены на малину для заморозки растут: что ожидают фермеры в 2024 году

Украинские заморозники малины уже объявили первые цены на закупку ягоды, хотя сезон закупки оптовых партий только начинается. Анонсированные цены существенно отличаются в зависимости от региона. В центральных и западных областях они несколько выше, в то время как в Винницкой и Хмельницкой областях цены самые низкие.

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Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Во Львовской области средняя цена составляет 42-44 грн/кг, что эквивалентно $1,00-1,05 или около 1 евро за кг. В Киевской и Житомирской областях цены ближе к 45–50 грн/кг или $1.1–1,2. В Хмельницкой и Винницкой областях цена составляет около 35 грн./кг, что эквивалентно $0,85.

Такие цены не вызывают захвата у фермеров, хотя они и значительно выше прошлогодних. Многие производители знают, что сейчас цены на внешних рынках выросли и ожидают большего. Проведенный опрос показал, что большинство профессиональных участников рынка и фермеров считают, что цены на качественную малину в 2024 году достигнут 50-70 грн/кг, что составляет от $1,2 до $1,8 за кг.

Следует отметить, что подобные цены озвучиваются преимущественно для закупки ягод от хозяйств населения в небольших объемах. Закупка от сельхозпредприятий, поставляющих большие партии однородной продукции со всеми необходимыми документами, в среднем на 10-15% выше.

Также следует учитывать ситуацию с терроризмом страны-агрессора против гражданской инфраструктуры Украины. Массированные ракетные удары и атаки дронами по электростанциям приводят к дефициту электроэнергии.

"Несмотря на то, что существует возможность продавать замороженную малину по высокой цене, для ее замораживания очень важна непрерывная подача электроэнергии. Ситуация в энергосистеме Украины резко повышает риски заморозников, которые они будут пытаться закладывать в цену закупки, равно как и растущие затраты на электроэнергию", – объясняет Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Несмотря на эти сложности, возможности повышения закупочной цены на малину для заморозки в Украине существуют. Стоимость уборки малины в 2024 году вырастет в среднем до 50 центов США за кг. Многие производители испытывают нехватку рабочей силы. Мировые цены на замороженную малину высокого качества сейчас формируются ближе $3 за кг.

В Украине средняя маржа заморозников в последние годы колебалась около $1,2 за кг. Даже с учетом новых рисков теоретически сегодня заморозники могут платить за крупные оптовые партии малины не менее $1,5 за кг или около 60 грн/кг.

В 2023 году Украина впервые попала в число крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок Канады. По сравнению с 2022 годом поставки увеличились в 1,5 раза.