Експерти розповіли про причини зниження цін на місцеву черешню

Через часті і тривалі дощі якість української черешні, яка надходить на ринок, сьогодні оцінюють як нижчу за середню.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що на цей час обсяги пропозиції місцевої ягоди поступово збільшуються, що чинить тиск на ціни. Однак садівники дуже стурбовані рясними опадами, які, на їхню думку, можуть згубно позначитися як на обсягах збору ягоди, так і на її якості.

Згідно з аналізом ринку, наразі місцева черешня надходить у продаж за ціною 40-70 грн/кг ($0,99-1,73/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Які причини зниження цін на черешню

Основною причиною зниження цін на черешню виробники називають надлишок пропозиції цієї ягоди на ринку на тлі істотного зниження попиту. Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть якнайшвидше позбутися такої продукції, збиваючи ціни, зокрема, і на якісний, калібрований і сортовий товар.

Ще одним фактором для зниження відпускних цін на місцеву черешню експерти називають різке погіршення якості цієї ягоди. Проблеми з якістю черешні зумовлені дощовою погодою в основних регіонах виробництва. Через підвищену вологість ягода на деревах тріскається, і продати такий товар за високими цінами практично нереально.

При цьому варто зазначити, що сьогодні ціни на місцеву черешню в Україні вже в середньому на 36% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, цьогоріч сезон продажів української черешні стартував майже на три тижні раніше порівняно з минулим роком завдяки теплим погодним умовам, які сприяли швидшому дозріванню врожаю. На львівському ринку черешню почали продавати по 75-120 грн/кг, в Ужгороді -150 грн/кг.

Стало відомо, коли очікувати зниження цін на лохину на українському ринку. Так, згідно з інформацією від директора КП "Добробут Захід" Миколи Гришука, на українському ринку вартість лохини може впасти за 2-3 тижні.

Повідомлялось, що українські заморозники малини вже оголосили перші ціни на закупівлю ягоди, хоча сезон закупівлі оптових партій лише починається. Анонсовані ціни суттєво відрізняються залежно від регіону. У центральних та західних областях вони дещо вищі, тоді як у Вінницькій та Хмельницькій областях ціни найнижчі.