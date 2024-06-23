Эксперты рассказали о причинах снижения цен на местную черешню

Из-за частых и длительных дождей качество украинской черешни, которая поступает на рынок, сегодня оценивают как ниже среднего.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что в настоящее время объемы предложения местной ягоды постепенно увеличиваются, что оказывает давление на цены. Однако садоводы очень озабочены обильными осадками, которые, по их мнению, могут губительно отразиться как на объемах сбора ягоды, так и на ее качестве.

Согласно анализу рынка, в настоящее время местная черешня поступает в продажу по цене 40-70 грн/кг ($0,99-1,73/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Какие причины снижения цен на черешню

Основной причиной понижения цен на черешню производители называют избыток предложения этой ягоды на рынке на фоне существенного снижения спроса. Кроме того, продавцы некачественной черешни стремятся как можно быстрее избавиться от такой продукции, сбивая цены, в частности, и на качественный, калиброванный и сортовой товар.

Еще одним фактором для снижения отпускных цен на местную черешню эксперты называют резкое ухудшение качества этой ягоды. Проблемы с качеством черешни обусловлены дождливой погодой в основных регионах производства. Из-за повышенной влажности ягода на деревьях трескается, и продать такой товар по высоким ценам практически нереально.

При этом следует отметить, что сегодня цены на местную черешню в Украине уже в среднем на 36% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в этом году сезон продаж украинской черешни стартовал почти на три недели раньше по сравнению с прошлым годом благодаря теплым погодным условиям, способствовавшим более быстрому созреванию урожая. На львовском рынке черешню начали продавать по 75-120 грн/кг, в Ужгороде –150 грн/кг.

Стало известно, когда ожидать снижения цен на голубику на украинском рынке. Так, согласно информации от директора КП "Добробут Запад" Николая Гришука, на украинском рынке стоимость голубики может упасть через 2-3 недели.

Сообщалось, что украинские заморозчики малины уже объявили первые цены на закупку ягоды, хотя сезон закупки оптовых партий только начинается. Анонсированные цены существенно отличаются в зависимости от региона. В центральных и западных областях они несколько выше, в то время как в Винницкой и Хмельницкой областях цены самые низкие.