Эксперт рассказал, когда на украинском рынке ожидать снижения цен на голубику

На украинском рынке стоимость голубики может упасть через 2-3 недели. Фермеры только начали собирать ранние сорта.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщил директор КП "Добробут Запад" Николай Гришук, передает "Укринформ".

"Сейчас на полях только начали собирать ранние сорта голубики. Теперь голубика на рынке стоит около 300 грн за кг. Но еще не все начали сбор ягоды. Поэтому стоит ожидать снижения цены уже через 2-3 недели", - отметил Гришук.

По его словам, в этом году из-за ранних заморозков пострадали многие хозяйства, выращивающие голубику в восточных регионах. Впрочем, на западе урожайность удалось уберечь.

"В этом году мы справились отлично, потому что заморозки были значительные. Опрыскивали ягоду и днем, и ночью - до морозов и после. Использовали исключительно биопрепараты. Поэтому ожидаем высокую урожайность", - отметил эксперт.

Одним из наиболее популярных сортов ранней голубики Гришук назвал "Дюк". Есть еще средние и поздние сорта. В Пядицкой общине на Прикарпатье предпочтение отдают сорту "Эллиот".

"В прошлом году "Эллиот" у нас долго не держался, потому что было дождливое лето, и он очень быстро дошел. Ягода аж трескалась, поэтому нужно было ее быстро собрать. А вот на Киевщине этот сорт продержался до осени", - подытожил специалист.

Коммунальное предприятие "Добробут Запад" работает в Пядицкой общине Ивано-Франковской области. В феврале здесь приступили к органической сертификации плантации голубики, что позволит предприятию выйти на новые рынки сбыта.

Напомним, в 2023 году Украина установила исторический рекорд экспорта голубики, впервые поставив на внешние рынки чуть более 4 тыс. тонн этой голубой ягоды в свежем виде. Так как в Украине очень много молодых плантаций голубики, то средняя урожайность, а значит и производство ягоды, растет даже без увеличения площадей.

Фото: ua.depositphotos.com