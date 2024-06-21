В Украине обвалились цены на помидоры: сколько просят за овощ

Украинские комбинаты вынуждены снижать цены на помидоры. Сейчас этот овощ предлагают к продаже по цене 48-65 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сколько стоят помидоры

По данным ежедневного мониторинга проекта, начало массовой реализации томата из летних теплиц повлекло за собой снижение цен на эту продукцию практически на всей территории страны.

"Попытки местных тепличных хозяйств удержать прежний уровень цен сопровождались снижением темпов сбыта, в результате чего они вынуждены были прибегнуть к негативным ценовым корректировкам", - отмечают аналитики.

Так, на сегодняшний день тепличные комбинаты готовы отгружать томаты по 48-65 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Такое снижение цен эксперты проекта называют традиционным сезонным явлением, поскольку каждый год во второй половине июня на рынок начинают массово поступать томаты из летних теплиц.

Однако, как отмечают аналитики, в аналогичный период в прошлом году тепличный томат в Украине продавали в среднем на 18% дороже, чем сегодня, хотя тогда цена на местные томаты снижалась существеннее, чем сейчас.

Цены на помидоры держатся на рекордном уровне третий год подряд

После полномасштабного вторжения России, массовой миграции населения, оккупации основных производственных регионов тепличного овощеводства, разрушения тепличных хозяйств импорт тепличных овощей вырос с 29 до 50%, что отразилось на ценах. С 2022 года доля импорта снизилась, но не в сегменте томата.

Об этом рассказал Евгений Кузин, аналитик плодоовощного рынка в проекте EastFruit, международный консультант ФАО.

Эксперт отметил, что импорт тепличных овощей в 2021-2023 годах составил 166-172 тыс. тонн ежегодно. 60% импортных овощей составляют томаты. 85% из них импортируют из Турции.

За три года в сегменте тепличных томатов пока существенного импортозамещения нет, что и отражается на ценах. За определенными исключениями, в августе и первой половине сентября тепличный томат продается в Украине по рекордно высоким ценам.

"За январь-май 2024 года средняя цена тепличных помидоров на 60% выше, чем средняя за предвоенные годы", - отметил Кузин.

По мнению эксперта, такие высокие цены на тепличные томаты привлекательны для инвестиций. Однако также растет себестоимость выращивания, что уменьшает инвестиционную привлекательность.

Заметим, что после резкого падения цен неделей ранее, на рынке огурцов в Украине снова преобладает тенденция к подорожанию. Цены на этот овощ выросли на треть.