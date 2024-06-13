В Украине обвалились цены на лук

Украинские производители в конце сезона вынуждены снижать цены на прошлогодний лук. Из-за невысокой торговой активности в этом сегменте, а также стремительного роста предложения фермеры пересматривают отпускные цены фактически каждый день.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на этой неделе большинство фермеров Украины приступили к массовому сбору лука нового урожая. Как результат, резкое увеличение предложения этой продукции на рынке повлекло за собой стремительное снижение цен на прошлогодний лук.

Сколько стоит лук

Только с начала текущей недели цена на лук урожая 2023 года в украинских хозяйствах упала в среднем на четверть. Сегодня основные операции по продаже этой продукции заключаются по 14-20 грн/кг. Для сравнения: в конце прошлой рабочей недели цены на лук не опускались ниже 18 грн/кг.

Также на украинском рынке в достаточном количестве есть лук нового урожая из местных хозяйств. Отпускные цены на эту продукцию сегодня озвучиваются в диапазоне 16-22 грн/кг.

Аналитики отмечают, что на текущий момент прошлогодний лук украинские производители уже отгружают в среднем на 52% дешевле, чем в первой половине июня 2023 года.

"Причем игроки рынка отмечают, что понижательный ценовой тренд на рынке лука сохранится и дальше. По их словам, из-за невысокой торговой активности в этом сегменте, а также стремительного роста предложения фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены фактически каждый день", - подчеркивают аналитики.

Лук может стать наиболее прибыльной овощной культурой в новом сезоне

Большинство участников рынка считают, что именно на луке удастся хорошо заработать в новом сезоне, свидетельствуют результаты опроса EastFruit.

Результаты опроса, учитывая потери, понесенные фермерами и трейдерами на луке в уходящем сезоне, удивили аналитиков. Так, лук, как и годом ранее, снова оказался вне конкуренции, и снова большинство участников рынка считают, что на нем удастся хорошо заработать. Если точнее, то 41% участников опроса предпочитает лук как культуру, которая поможет фермерам заработать максимальную прибыль в новом сезоне.

Вдвое меньше людей, 20%, проголосовало за картошку. Однако картофель занял второе место среди культур, которые могут, по мнению участников рынка, оказаться наиболее прибыльными. Неудивительно, что морковь опустилась только на четвертое место, учитывая перепроизводство этой культуры в некоторых регионах в 2023 году. А вот капуста заняла третье место, почти догнав картошку. В возможности хорошо заработать на капусте в новом сезоне верят 16% участников опроса.

Напомним, на украинском рынке продолжают дешеветь тепличные огурцы. Цены на овощ уже снизились в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.