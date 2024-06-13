В Україні обвалилися ціни на цибулю

Українські виробники наприкінці сезону змушені знижувати ціни на торішню цибулю. Через невисоку торговельну активність у цьому сегменті, а також стрімке зростання пропозиції фермери переглядають відпускні ціни фактично щодня.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що цього тижня більшість фермерів України розпочали масове збирання цибулі нового врожаю. Як результат, різке збільшення пропозиції цієї продукції на ринку спричинило стрімке зниження цін на торішню цибулю.

Скільки коштує цибуля

Так, лише з початку поточного тижня ціна на цибулю врожаю 2023 року в українських господарствах упала в середньому на чверть. Сьогодні основні операції з продажу цієї продукції укладаються по 14-20 грн/кг . Для порівняння: наприкінці минулого робочого тижня ціни на торішню цибулю не опускалися нижче 18 грн/кг .

Також на українському ринку в достатній кількості є і цибуля нового врожаю з місцевих господарств. Відпускні ціни на цю продукцію на сьогоднішній день озвучуються в діапазоні 16-22 грн/кг.

Аналітики зауважують, що на даний момент торішню цибулю українські виробники вже відвантажують у середньому на 52% дешевше, ніж у першій половині червня 2023 року.

"Причому гравці ринку зазначають, що знижувальний ціновий тренд на ринку цибулі збережеться й надалі. За їхніми словами, через невисоку торговельну активність у цьому сегменті, а також стрімке зростання пропозиції фермери змушені переглядати відпускні ціни фактично щодня", - підкреслюють аналітики.

Цибуля може стати найбільш прибутковою овочевою культурою в новому сезоні

Більшість учасників ринку вважають, що саме на цибулі вдасться добре заробити у новому сезоні, свідчать результати опитування проєкту EastFruit.

Результати опитування, враховуючи втрати, яких зазнали фермери та трейдери на цибулі в сезоні, що минає, здивували аналітиків. Так, цибуля, як і роком раніше, знову опинилася поза конкуренцією, і знову більшість учасників ринку вважають, що на ній вдасться добре заробити. Якщо точніше, то 41% учасників опитування віддає перевагу цибулі як культурі, яка допоможе фермерам заробити максимальний прибуток у новому сезоні.

Удвічі менше людей, 20%, проголосувало за картоплю. Однак картопля посіла друге місце серед культур, які можуть, на думку учасників ринку, виявитися найбільш прибутковими. Не дивно, що морква опустилася лише на четверте місце з огляду на перевиробництво цієї культури в деяких регіонах у 2023 році. А ось капуста посіла третє місце, майже наздогнавши картоплю. У можливості добре заробити на капусті в новому сезоні вірять 16% учасників опитування.

Нагадаємо, на українському ринку продовжують дешевшати тепличні огірки. Ціни на овоч вже знизилися у середньому на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.