В Україні обвалилися ціни на помідори: скільки просять за овоч

Українські комбінати змушені знижувати ціни на помідори. Наразі цей овоч пропонують до продажу за ціною 48-65 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Скільки коштують помідори

За даними щоденного моніторингу проекту, початок масової реалізації томату з літніх теплиць спричинив зниження цін на цю продукцію практично на всій території країни.

"Спроби місцевих тепличних господарств утримати колишній рівень цін супроводжувалися зниженням темпів збуту, внаслідок чого вони змушені були вдатися до негативних цінових коригувань", - зауважують аналітики.

Так, на сьогоднішній день великі тепличні комбінати готові відвантажувати томати по 48-65 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Таке зниження цін експерти проекту називають традиційним сезонним явищем, оскільки щороку у другій половині червня на ринок починають масово надходити томати з літніх теплиць.

Проте, як наголошують аналітики, в аналогічний період минулого року тепличний томат в Україні продавали в середньому на 18% дорожче, ніж сьогодні, хоча тоді ціна на місцеві томати знижувалася суттєвіше, ніж зараз.

Ціни на томати тримаються на рекордному рівні третій рік поспіль

Після повномасштабного вторгнення Росії, масової міграції населення, окупації основних виробничих регіонів тепличного овочівництва, руйнування тепличних господарств імпорт тепличних овочів зріс з 29 до 50%, що відобразилося на цінах. З 2022 року частка імпорту зменшилася, але не в сегменті томату.

Про це розповів Євген Кузін, аналітик плодоовочевого ринку в проєкті EastFruit, міжнародний консультант ФАО.

Експерт зазначив, що імпорт тепличних овочів у 2021-2023 роках складав 166-172 тис. тонн щорічно, на $142-186 млн щорічно. 60% імпортних овочів складають томати, яких завозять близько 100 тис. тонн на рік. 85% відсотків з них імпортують з Туреччини.

За три роки в сегменті тепличних томатів поки що суттєвого імпортозаміщення немає, що і відображається на цінах. За певними винятками у серпні та першій половині вересня тепличний томат продається в Україні за рекордно високими цінами.

«За січень-травень 2024 року середня ціна тепличних помідорів на 60% вища, ніж середня за передвоєнні роки», — зазначив Кузін.

На думку експерта, такі високі ціни на тепличні томати є привабливими для інвестицій. Проте весь цей час зростає собівартість вирощування, що дещо зменшує інвестиційну привабливість.

Зауважимо, після різкого падіння цін тижнем раніше, на ринку огірків в Україні знову переважає тенденція до подорожчання. Ціни на цей овоч зросли на третину.