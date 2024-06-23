Експерт розповів, коли на українському ринку очікувати зниження цін на лохину

На українському ринку вартість лохини може впасти за 2-3 тижні. Фермери лише почали збирати ранні сорти.

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Про це повідомив директор КП "Добробут Захід" Микола Гришук, передає "Укрінформ".

"Зараз на полях лише почали збирати ранні сорти лохини. Тепер лохина на ринку коштує близько 300 грн за кг. Але ще не всі почали збір ягоди. Тому варто очікувати зниження ціни вже за 2-3 тижні", - зазначив Гришук.

За його словами, цього року через ранні приморозки постраждали багато господарств, що вирощують лохину у східних регіонах. Втім, на заході урожайність вдалося вберегти.

"У цьому році ми впорались на відмінно, бо приморозки були значні. Обприскували ягоду і вдень, і вночі - до морозів і після. Використовували виключно біопрепарати. Тому очікуємо високу врожайність", - зазначив експерт.

Одним з найбільш популярних сортів ранньої лохини Гришук назвав "Дюк". Є ще середні сорти і пізні. У П’ядицькій громаді, що на Прикарпатті, перевагу надають сорту "Елліот".

"Торік "Елліот" у нас довго не тримався, бо було дощове літо, і він дуже швидко дійшов. Ягода аж тріскала, тому варто було її швидко зібрати. А ось на Київщині цей сорт протримався до осені", - підсумував фахівець.

Комунальне підприємство "Добробут Захід" працює у П’ядицькій громаді Івано-Франківської області. У лютому тут розпочали органічну сертифікацію плантації лохини, що дасть можливість підприємству вийти на нові ринки збуту.

Нагадаємо, у 2023 році Україна встановила історичний рекорд експорту лохини, вперше поставивши на зовнішні ринки трохи понад 4 тис. тонн цієї блакитної ягоди у свіжому вигляді. Так як в Україні дуже багато молодих плантацій лохини, то середня врожайність, а отже, і виробництво ягоди, зростає навіть без збільшення площ.

Фото: ua.depositphotos.com