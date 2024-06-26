В Украине стартовал сезон голубики открытого грунта: какие цены

На украинском рынке появились первые партии голубики открытого грунта местного производства. Сезон начался на неделю раньше прошлогоднего, а цены на эту ягоду несколько выше, чем в начале прошлого сезона.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В настоящее время предложение голубики местного производства на рынке ограничено, тогда как спрос на эту ягоду достаточно высок. Первые партии голубики поступают в продажу по цене 200-350 грн/кг ($4,92-8,61/кг). Более массово голубика из украинских хозяйств начнет поступать в продажу в начале июля.

Сегодня цена на голубику в Украине уже в среднем на 18% выше, чем в начале сезона 2023 года.

Производители объясняют эту ценовую разницу сокращением валового сбора голубики из-за неблагоприятных погодных условий при созревании ягоды.

Напомним, в 2023 году Украина установила исторический рекорд экспорта голубики, впервые поставив на внешние рынки чуть более 4 тыс. тонн этой голубой ягоды в свежем виде. Так как в Украине очень много молодых плантаций голубики, то средняя урожайность, а значит и производство ягоды, растет даже без увеличения площадей.

Какие цены на ягоды

Что касается цен на голубику, то эксперты считают, что они могут упасть за 2-3 недели, поскольку фермеры только начали собирать ранние сорта.

"Сейчас на полях только начали собирать ранние сорта голубики. Теперь голубика на рынке стоит около 300 грн за кг. Но еще не все начали сбор ягоды. Поэтому стоит ожидать снижения цены уже через 2-3 недели", - рассказал директор КП "Добробут Запад" Николай Гришук.

Заметим, что в последнее время цены на клубнику в Украине снижались, но в середине июня украинским производителям удалось существенно повысить отпускные цены на данную ягоду.

Также выросли и цены на малину для заморозки, и они существенно отличаются в зависимости от региона. В центральных и западных областях они несколько выше, в то время как в Винницкой и Хмельницкой областях цены самые низкие.

Источник фото: ua.depositphotos.com