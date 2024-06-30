Не вистачає працівників: українські фермери стикаються з проблемами збору малини

Українські фермери стикаються з серйозними проблемами при зборі малини через коливання цін та нестачу робочих рук. Через ці фактори значна частина врожаю може залишитися на кущах. Середня врожайність малини цього сезону в Україні становить 8-12 тонн з гектара.

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Про це повідомляє SEEDS.

Засновник компанії "Ягоди Волині" Віталій Ішмурат зазначає, що для господарств волинського кластера малина є основною культурою. "Ягоди Волині" роблять ставку саме на неї, незважаючи на нестабільність ринку.

"Ті, хто системно займається вирощуванням малини, розуміють, коли ціна на неї може зростати або знижуватися. Оскільки малина промислово плодоносить протягом семи років, за цей період можуть виникати різні ситуації на ринку, і треба вміти триматися", – розповів Віталій Ішмурат в інтерв'ю журналу "Садівництво по-українськи".

Згідно з повідомленням, дрібні виробники, які викорчовують кущі при падінні цін та садять нові при зростанні, також впливають на ринок. Однак, проблема браку робочих рук є гострою для всіх, оскільки посадка 100, 200 чи 500 гектарів малини не є основною проблемою – головне забезпечити своєчасне збирання врожаю.

Додамо, що за підсумками останніх 12 місяців Україна увійшла до ТОП-5 найбільших постачальників замороженої малини на ринок США, обійшовши усіх неамериканських постачальників, крім Сербії.

Окрім того, Україні вдалося обігнати за обсягом експорту на ринку США таких системних постачальників, як Бельгія, Франція, Китай і Марокко. Водночас Польща, яка активно “захищає” свій ринок від української малини, продовжує втрачати позиції i вже опустилася на 8-му позицію в рейтингу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com