Не хватает работников: украинские фермеры сталкиваются с проблемами сбора малины

Украинские фермеры сталкиваются с серьезными проблемами при сборе малины из-за колебаний цен и нехватки рабочих рук. Из-за этих факторов значительная часть урожая может остаться на кустах. Средняя урожайность малины в этом сезоне в Украине составляет 8-12 тонн с гектара.

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Об этом сообщает SEEDS .

Основатель компании "Ягоды Волыни" Виталий Ишмурат отмечает, что для хозяйств волынского кластера малина является основной культурой. "Ягоды Волыни" делают ставку именно на нее, несмотря на нестабильность рынка.

"Те, кто системно занимается выращиванием малины, понимают, когда цена на нее может расти или снижаться. Поскольку малина промышленно плодоносит в течение семи лет, за этот период могут возникать разные ситуации на рынке, и нужно уметь держаться", – рассказал Виталий Ишмурат в интерв. журнала "Садоводство по-украински".

Согласно сообщению, мелкие производители, которые выкорчевывают кусты при падении цен и сажают новые при росте, также влияют на рынок. Однако проблема нехватки рабочих рук является острой для всех, поскольку посадка 100, 200 или 500 гектаров малины не является основной проблемой – главное обеспечить своевременный сбор урожая.

Добавим, что по итогам последних 12 месяцев Украина вошла в ТОП-5 крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок США, обойдя всех неамериканских поставщиков, кроме Сербии.

Кроме того, Украине удалось обогнать по объему экспорта на рынок США таких системных поставщиков, как Бельгия, Франция, Китай и Марокко. В то же время Польша, активно "защищающая" свой рынок от украинской малины, продолжает терять позиции и уже опустилась на 8-ю позицию в рейтинге.

Источник фото: ua.depositphotos.com