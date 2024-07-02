В Украине обвалились цены на самую дорогую ягоду

В Украине в течение последней недели оптовые цены на голубику упали более чем вдвое. Самая дорогая ягода сейчас стоит в разы дешевле, чем в этот период прошлого года.

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Об этом пишет EastFruit.

Голубика в Украине быстро дешевеет

Отмечается, что на торговой площадке EF Trade Platform, где зарегистрировано более 26 тысяч участников из 50 стран мира, украинский сегмент свежей голубики был наиболее активным.

Среди большого количества размещенных предложений наиболее часто встречались цены в диапазоне от 120 до 180 грн/кг ($3-4,5 доллара США за кг) в зависимости от объема и качества продукции.

"В 2023 году в это время на рынке Украины только начинали появляться первые партии голубики из небольших теплиц, а оптовой торговли ягодой местного производства еще не было. На рынке доминировала импортная голубика по ценам 400 грн/кг и больше. Поэтому цены на голубику сейчас в разы ниже, чем в это же время в прошлом году”, – объясняет Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Он отмечает, что прошлый сезон начинался для украинских производителей голубики также с не очень приятных новостей.

“В прошлом сезоне с началом уборки голубики цены резко обвалились до 100-120 грн/кг, что стало настоящим шоком для фермеров. Однако в конце сезона, на фоне резкого снижения производства голубики в Перу, цены неожиданно выросли, что помогло спасти сезон голубики для украинских аграриев”, – отмечает Ярмак.

Стимулы для экспорта

Участники рынка ожидают, что на этой неделе цены на голубику продолжат стремительно снижаться. Учитывая девальвацию украинской валюты, это негативно отразится на доходах фермеров, однако создаст новые стимулы для экспорта голубики.

При этом экспортеры уже сейчас планируют маршруты экспорта голубики в ЕС в обход Польши, создающей искусственные торговые барьеры для украинской ягоды на своих границах.

Также, не исключено, что украинская голубика снова начнет поставляться в страны Ближнего Востока на фоне возобновления и активизации морских перевозок из черноморских портов Украины в последнее время.

Напомним, в конце июня на украинском рынке появились первые партии голубики открытого грунта местного производства. Сезон начался на неделю раньше прошлогоднего, а цены на эту ягоду были несколько выше, чем в начале прошлого сезона.

Эксперты считают, что цены на голубику могут упасть за 2-3 недели, поскольку фермеры только начали собирать ранние сорта.