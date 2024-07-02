В Одесі відкрили ще чотири пляжі

В Одесі 1 липня для купання та відпочинку офіційно відкрили ще 4 пляжі.

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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, для відпочивальників будуть доступними ще чотири зони в Одесі:

Зокрем, відновили роботу:

інклюзивний пляж (поруч із "Калетоном");

пляж True Man Sun of a Beach (Аркадія);

два пляжі Red Line (Аркадія).

Кіпер зазначив, що у міру проходження перевірок список зон для відпочинку буде доповнюватиметься.

Очільник ОВА також наголосив, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби - перебування людей біля моря заборонено.

Людям дозволили перебувати на пляжах із 08:00 до 20:00.

В Одесі дозволили відпочивати біля моря

Влада Одеської області підписала спільний наказ із Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" про доступ людей до моря у визначених зонах.

Першою відкритою для відпочинку та купання стала зона пляжу "Калетон" в Одесі.

Як повідомили в Одеській ОВА, загалом планують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі.