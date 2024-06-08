В Одесі дозволили відпочивати біля моря: який пляж відкрили першим

Влада Одеської області підписала спільний наказ із Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" про доступ людей до моря у визначених зонах.

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Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Першою відкритою для відпочинку та купання стала зона пляжу "Калетон" в Одесі. Згодом список буде доповнюватися після проходження належних перевірок безпеки.

"Ми розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі", - зазначили в адміністрації.

Водночас, доступ до морських зон буде обмежений у разі оголошення повітряної тривоги, виявлення підозрілих предметів або під час штормів вище 2 балів за шкалою Бофорта. У таких випадках перебування людей біля моря категорично заборонено.

Відкриття зон для купання та оздоровлення стало можливим завдяки покращенню безпекової ситуації в регіоні. Влада закликає громадян дотримуватись усіх вимог та обмежень задля убезпечення відпочинку.

Мінна небезпека у Чорному морі

За словами Кіпера, комісії працюють над питанням ефективності встановлення в морі сіток для небезпечних вибухових предметів. Власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін.

Очільник Одеської ОВА наголошує, що міни дрейфують у морі, але військові їх одразу помічають, тому сітки наразі не використовують, оскільки триває вивчення ефективності подібного заходу безпеки.

"Було багато критики, що сітку вода рве, я розумію, і на зустрічі з бізнесом, один із власників пляжу сказав, що майже щотижня їх міняв і воно не дає ефекту. Ти сподіваєшся, що вона є, а її знизу вже вода порвала",– наголосив Кіпер.