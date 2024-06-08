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В Одессе разрешили отдыхать у моря: какой пляж открыли первым
Власти Одесской области подписали общий приказ с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" о доступе людей к морю в определенных зонах.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Первой открытой для отдыха и купания стала зона пляжа "Калетон" в Одессе. Впоследствии список будет дополняться после прохождения проверок безопасности.
"Мы рассчитываем открыть около 20 пляжей в Одессе и районе, а также одну лагуну в Измаильском районе", – отметили в администрации.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В то же время доступ к морским зонам будет ограничен в случае объявления воздушной тревоги, обнаружения подозрительных предметов или во время штормов выше 2 баллов по шкале Бофорта. В таких случаях нахождение людей у моря категорически запрещено.
Открытие зон для купания и оздоровления стало возможным благодаря улучшению ситуации безопасности в регионе. Власти призывают граждан соблюдать все требования и ограничения для обеспечения отдыха.
Минная опасность в Черном море
По словам Кипера, комиссии работают над вопросом эффективности установки в море сеток для опасных взрывчатых предметов. Владельцы пляжей предлагают привлечь человека, наблюдающего за приближением к побережью мин.
Глава Одесской ОВА отмечает, что мины дрейфуют в море, но военные их сразу замечают, поэтому сетки пока не используют, поскольку идет изучение эффективности подобной меры безопасности.
"Было много критики, что сетку вода рвет, я понимаю, и на встрече с бизнесом один из владельцев пляжа сказал, что почти еженедельно их менял и оно не дает эффекта. Ты надеешься, что она есть, а ее снизу уже вода порвала" – подчеркнул Кипер.