В Одессе разрешили отдыхать у моря: какой пляж открыли первым

Власти Одесской области подписали общий приказ с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" о доступе людей к морю в определенных зонах.

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Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Первой открытой для отдыха и купания стала зона пляжа "Калетон" в Одессе. Впоследствии список будет дополняться после прохождения проверок безопасности.

"Мы рассчитываем открыть около 20 пляжей в Одессе и районе, а также одну лагуну в Измаильском районе", – отметили в администрации.

В то же время доступ к морским зонам будет ограничен в случае объявления воздушной тревоги, обнаружения подозрительных предметов или во время штормов выше 2 баллов по шкале Бофорта. В таких случаях нахождение людей у моря категорически запрещено.

Открытие зон для купания и оздоровления стало возможным благодаря улучшению ситуации безопасности в регионе. Власти призывают граждан соблюдать все требования и ограничения для обеспечения отдыха.

Минная опасность в Черном море

По словам Кипера, комиссии работают над вопросом эффективности установки в море сеток для опасных взрывчатых предметов. Владельцы пляжей предлагают привлечь человека, наблюдающего за приближением к побережью мин.

Глава Одесской ОВА отмечает, что мины дрейфуют в море, но военные их сразу замечают, поэтому сетки пока не используют, поскольку идет изучение эффективности подобной меры безопасности.

"Было много критики, что сетку вода рвет, я понимаю, и на встрече с бизнесом один из владельцев пляжа сказал, что почти еженедельно их менял и оно не дает эффекта. Ты надеешься, что она есть, а ее снизу уже вода порвала" – подчеркнул Кипер.