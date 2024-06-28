На Одещині з 1 липня вводять обмеження руху вантажного транспорту

В Одеській області з метою збереження автомобільних доріг на період аномальних підвищень температури повітря з 1 липня 2024 року з 10:00 до 20:00 тимчасово вводиться сезонне обмеження для руху великовагового транспорту.

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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"З метою збереження дорожнього покриття у спекотний час, з 1 липня вступають у силу літні заборони на рух вантажного транспорту з 10:00 до 20:00. З 20:00 до 10:00 рух вантажного транспорту дозволено!" - наголошує очільник Одещини.

За його словами, обмеження руху діятиме на автомобільних дорогах загального користування в межах Одеської області для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн.

Кому дозволять проїзд

Виняток становитимуть транспорті засоби спеціалізованого призначення та транспорт, що здійснюють перевезення:

небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці; ➢

вантажів, пов’язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, шо використовується для потреб оборони;

гуманітарної допомоги;

людей.

Дозволяється також пересування транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, за умови, що водій вантажного автомобіля має заброньоване місце в черзі очікування для перетину державного кордону України для автомобільного сполучення засобами електронної системи («єЧерга») за два дні до черги очікування на найближчий час.

Повідомляється, що підприємствам, що займаються перевезенням вантажів рекомендовано звернутися до Одеської обласної державної (військової) адміністрації для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину за телефонами: (048)718 93 87, (048) 718 96 86. Консультація здійснюватиметься з понеділка по п’ятницю з 09.00 по 18.00 год.

Нагадаємо, з 27 червня до 1 липня через прогнозовану спеку в Києві також посилили обмеження руху вантажівок.

Заборона руху вулицями міста для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн діятиме із 10:00 до 22:00.