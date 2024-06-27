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У Києві посилили обмеження руху вантажівок: деталі
З 27 червня до 1 липня через прогнозовану спеку в Києві посилили обмеження руху вантажівок.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що за прогнозом "Укргідрометцентру", в столиці очікується підвищення температури повітря вище + 28 ºС.
Тому для збереження дорожнього покриття на вулицях і шляхах міста з 27 червня до 1 липня обмежать рух вантажівок.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Заборона руху вулицями міста для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн діятиме із 10:00 до 22:00.
Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у місті Києві.
"Просимо водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей", - зауважили в КМДА.
Нагадуємо, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».
Нагадаємо, у Києві до 10 серпня частково обмежили рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро.
У зв’язку з поточним ремонтом рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.