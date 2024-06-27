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В Киеве ужесточили ограничение движения грузовиков: детали
С 27 июня по 1 июля из-за прогнозируемой жары в Киеве усилили ограничение движения грузовиков.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что по прогнозу "Укргидрометцентра", в столице ожидается повышение температуры воздуха выше +28 ºС.
Поэтому для сохранения дорожного покрытия на улицах и путях города с 27 июня по 1 июля ограничат движение грузовиков.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Запрет движения по улицам города для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн будет действовать с 10:00 до 22:00.
Контролирует соблюдение этих ограничений Управление патрульной полиции в Киеве.
"Просим водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам", - отметили в КГГА.
Напоминаем, что такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 «Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха».
Напомним, в Киеве до 10 августа частично ограничили движение транспорта по Северному мосту через реку Днепр.
В связи с текущим ремонтом движение ограничат в первой и частично второй полосах по направлению с левого на правый берег Днепра.